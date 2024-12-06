Macron, Hükümetin Düşüşüne Rağmen İstifa Etmeyeceğini Açıkladı

Politika

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Barnier'in hükümetinin düşmesinin ardından gelen istifa çağrılarını reddederek, yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Michel Barnier'in hükümetinin dün meclisten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından ulusa seslendi. Hükümetin düşmesi üzerine yapılan istifa çağrılarını reddeden Macron, Barnier'nin istifası sonrası yeni bir başbakan atayacağını ifade etti. Macron, "Demokratik bir şekilde bana verdiğiniz görev 5 yıllık bir görev ve sonuna kadar da bu görevi eksiksiz olarak yerine getireceğim" diyerek görevden istifa etmeyeceğini belirtti.

Macron ayrıca, 2027 yılında yeniden seçilmek üzere aday olmayacağını söyleyerek, "2027'de yeniden seçilmek için aday olamayacağım. Görev süremin sonuna kadar, benim için önemli olan tek takvim hırsların değil, hepimiz için önemli olan Ulusumuzun takvimidir" ifadelerini kullandı.

NE OLDU

Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü. Ulusal Meclis'te yapılan oylamada solcu ittifakın sunduğu gensoru önergesine 331 milletvekilinin destek vermesiyle 5'nci Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan Barnier hükümeti düştü. Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamadı.