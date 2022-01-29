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Macron ile Tebbun, 4 aylık gerilimin ardından ilk kez görüştü - Son Dakika

Macron ile Tebbun, 4 aylık gerilimin ardından ilk kez görüştü

29.01.2022 18:25
Macron ile Tebbun, 4 aylık gerilimin ardından ilk kez görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, iki ülke arasında yaklaşık 4 aydır devam eden gerilimin ardından bugün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ikili ilişkileri görüştüğü belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, iki ülke arasında yaklaşık 4 aydır devam eden gerilimin ardından bugün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ikili ilişkileri görüştüğü belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2 Ekim 2021'de Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleriyle iki ülke arasında tırmanan gerilimin ardından ilk görüşme bugün gerçekleşti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron Tebbun'u telefonla arayarak, iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Görüşmede, Macron, Tebbun'a Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği- Afrika Birliği Zirvesi'ne katılma davetini yineledi.

Macron'dan "Cezayir Bağımsızlık Savaşı" açıklaması

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Macron ve Tebbun, görüşmede özellikle güvenlik ve ekonomik konularda ikili ilişkilerde elde edilen pozitif dinamikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki lider bu yolda ilerleme konusunda mutabık kaldı.

Macron ve Tebbun görüşmede bölgesel ve Sahel bölgesindeki terörle mücadele konularını ve Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi'ni ele aldı.

Macron ayrıca Tebbun'a Cezayir Bağımsızlık Savaşı ile ilgili konular hakkında çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Cezayir ile Fransa arasındaki gerginlik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2 Ekim 2021'de Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmıştı.

Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

Bunun üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "Macron'un ifadeleri Fransız sömürgeciliğine karşı direnen 5 milyondan fazla şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakaret" diyerek Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını kınamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ülkeye çağırmış, Cezayir'in hava sahası Fransız askeri uçaklarına kapatılmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise geçen aralık ayında Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyarette, Fransa'nın, iki ülke arasındaki buzları eritmeyi istediğini ifade etmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Macron ile Tebbun, 4 aylık gerilimin ardından ilk kez görüştü - Son Dakika
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