Macron, Rus hibrit tehdidine karşı kritik altyapı planı açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın son haftalarda Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidinin yoğunlaştığını belirterek, kritik altyapıların dron ve siber saldırılara karşı korunması için yeni bir plan hazırlanacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası gelişmelerin ülkenin güvenliği ve ekonomisi üzerindeki etkilerini görüşmek üzere siyasi liderleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda topladı. Başbakan Sebastien Lecornu'nun da katıldığı kapalı toplantıda, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin liderleri ile cumhurbaşkanı adayları ve temsilcilerinin yanı sıra Fransa'nın iç ve dış istihbarat servisleri, askeri istihbarat ve enerji yönetiminin üst düzey isimleri hazır bulundu.

"Rusya'nın Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidi yoğunlaştı"

Toplantının ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın karşı karşıya olduğu iki temel konunun Avrupa'da artan Rus hibrit tehdidi ile Orta Doğu'daki savaşın ağırlaştırdığı enerji krizi olduğunu söyledi. Macron, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik faaliyetlerinin son dönemde farklı bir boyuta ulaştığını söyledi. "Rus saldırganlığının ve Avrupa'ya yönelik tehditlerinin niteliği değişiyor" diyen Macron, yolcu trenine yönelik dron saldırısını, Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda Rusya'nın sorumlu tutulduğu saldırı girişimini, Danimarka açıklarında bir fırkateyn yakınında yaşanan olayı ve Avrupa hava sahalarındaki ihlalleri örnek gösterdi. Özellikle Leipzig'deki saldırı girişimin ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Macron, "Leipzig'de yaşananlar, başka herhangi bir Avrupa kentinde de yaşanabilir. Hiç kimse riskin dışında değil" dedi.

Macron, "Son haftalarda Rusya'nın Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidi yoğunlaştı. Amaç bizi korkutmak ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteği engellemektir. Sonuç tam tersi olacaktır. Biz korkmuyoruz, çünkü biliyoruz ki bugün ve yarınki güvenliğimiz Ukrayna'da tehlikede" ifadelerini kullandı.

Macron, Rusya'nın Fransa'ya yönelik hibrit saldırılarının "cevapsız kalmayacağını" söyledi.

"Tehdit seviyesi yükseldi"

Fransa'da güvenlik tedbirlerinin de artırılacağını açıklayan Macron, hükümetten kritik altyapılar ile savunma sanayisinin en hassas tesislerini dron ve siber saldırılara karşı koruyacak yeni bir plan hazırlamasını istediğini söyledi. Macron, Fransa'nın daha önce siber saldırılar ve bilgi operasyonlarının hedefi olduğunu hatırlatarak, "Risk gerçek ve tehdit seviyesi yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Akaryakıt fiyatları rekor seviyede"

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantının ikinci önemli gündemini enerji krizi oluşturdu. Fransa'da motorinin ortalama litre fiyatı 2.39 Euro'yu aşarak tarihi seviyeye ulaşırken, bazı akaryakıt istasyonlarında fiyatlar 3 Euro sınırına kadar çıktı. Macron, "Pompadaki fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı. Bu durum bugün çok sayıda vatandaşımızın ciddi şekilde sıkıntı yaşamasına neden oluyor ve satın alma gücü üzerindeki baskıyı artırıyor" dedi. Fiyat artışlarının ülke içindeki siyasi kararlardan değil, uluslararası gelişmelerden kaynaklandığını savunan Macron, "Bu durum tamamen savaşların ve uluslararası koşulların sonucu" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'ndan geçişler birkaç hafta öncesine göre daha da kötü durumda"

Enerji fiyatlarındaki artışta Hürmüz Boğazı'ndaki durumun önemli rol oynadığını belirten Macron, dünya enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan boğazdaki trafiğin ciddi şekilde azaldığını söyledi. Fransız lider, "Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ediyor. Yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşma yok ve geçişler birkaç hafta öncesine göre daha da kötü durumda" dedi. Fransa'nın boğazın barışçıl biçimde yeniden açılması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü söyleyen Macron, bir anlaşmaya ulaşılması halinde tanker ve konteyner gemilerinin güvenli geçişine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Suudi Arabistan'ın Yanbu güzergahının da saldırılardan etkilendiğini söyleyen Macron, bu hat üzerinden taşınan petrol miktarının önemli ölçüde düştüğünü açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı, "Yanbu'ya ulaşan boru hattı birkaç milyon varil eşdeğerinin aktarılmasını sağlamıştı. Yanbu'daki tesislere yönelik saldırıların ardından bu hacimler de ciddi şekilde azaldı" dedi. Macron, Rusya ve Ukrayna'daki enerji altyapılarının tahrip edilmesinin de ham petrol, motorin, uçak yakıtı ve doğal gaz fiyatları üzerindeki küresel baskıyı artırdığını belirtti.

Fransa'dan yeni enerji hamlesi

Paris yönetimi, enerji arzını güvence altına almak için alternatif güzergahlar ve yeni tedarik imkanları üzerinde çalışıyor. Macron, Irak'tan Doğu Akdeniz'e uzanabilecek enerji koridorları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, bu konuyu Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin yanı sıra Ürdün Kralı II. Abdullah ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile de görüştüğünü söyledi. Macron, "Ürdün ve Lübnan, Suriye ile birlikte Irak gazının çıkışını güvence altına almak açısından kritik ülkeler arasında" dedi.

Fransa ayrıca Suudi Arabistan ve Mısır üzerinden Körfez'deki doğal gaz ve rafine petrol ürünlerinin Doğu Akdeniz'e ulaştırılmasını sağlayabilecek alternatifler üzerinde çalışıyor. Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Irak Başbakanı, Katar Emiri, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Nijerya Cumhurbaşkanı ile son haftalarda enerji tedariki konusunda görüşmeler yaptığını belirtti. Fransa'nın önceliğini "motorin, uçak yakıtı ve doğal gaz" olarak sıralayan Macron, pazar günü Saint-Pierre-et-Miquelon'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile de petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretini görüşeceğini söyledi. Enerji krizine karşı G7 ülkelerinin de bir araya geleceğini açıklayan Macron, "Önümüzdeki haftalarda enerji konularına ayrılmış bir G7 toplantısı gerçekleştireceğiz" dedi. Macron, "Stratejik rezervlerin serbest bırakılması seçeneklerini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Fransa ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan doğal gaz stoklarının güçlendirilmesi, ithalat kapasitesinin korunması ve rafinerilerin daha fazla üretim yapabilmesi için yeni adımlar atmasını isteyecek.

Kamu borcu yeni yardımları zorlaştırıyor

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Fransa'da vergilerin düşürülmesi, fiyatların dondurulması ve hanelere yeni mali destek sağlanması yönündeki talepler de arttı. Macron bu seçenekleri tamamen dışlamadı, ancak ülkenin kamu maliyesindeki duruma dikkat çekti. Macron, Covid-19 salgını ve önceki enerji krizlerinde Fransız hanelerini korumak için büyük miktarda kamu kaynağı kullanıldığını hatırlatarak yeni geniş kapsamlı desteklerin ya bütçe açığını ya da vergi yükünü artıracağını söyledi. "Bir noktada Fransızlara karşı tutarlı ve dürüst olmak gerekiyor" diyen Macron, "Bu para Fransızların parası. Sonunda ya daha fazla açık ya da daha fazla vergi anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Balıkçılar, çiftçiler ve yakıta yoğun şekilde bağımlı sektörlere yönelik yardımların gerektiğinde uyarlanabileceğini belirten Macron, yoğun araç kullanan yaklaşık 3 milyon kişiyi ilgilendiren destek mekanizmasının da ele alınacağını söyledi.

Fransa halkına birlik çağrısı

Akaryakıt fiyatlarının yeni bir toplumsal tepkiye yol açıp açmayacağının sorulması üzerine Macron, gösterilerin "her zaman meşru" olduğunu söyledi, ancak mevcut fiyat artışlarının hükümet politikalarından değil, uluslararası krizlerden kaynaklandığını savundu. Fransızlara birlik çağrısında bulunan Macron, "İçinden geçtiğimiz durum ciddi. Uluslararası durum ve maruz kaldığımız savaşların sonuçları nedeniyle ciddi" ifadelerini kullandı. Macron, hükümetin kısa vadede kritik altyapıları korumayı ve enerji arzını güvence altına almayı, daha uzun vadede ise Fransa ve Avrupa'nın dış enerji bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Fransa'nın kamu borcu 2026'nın ilk çeyreğinde 3 trilyon 536,1 milyar Euro'ya, borcun milli gelire oranı ise yüzde 117.5'e ulaştı. Hükümet aynı zamanda bütçe açığını azaltmak amacıyla 2027 bütçesinde yaklaşık 54 milyar euroluk tasarruf üzerinde çalışıyor.