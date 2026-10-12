Macron, Rusya'nın enerji ateşkesine uymadığını ve altyapıyı bombaladığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron, Rusya'nın enerji ateşkesine uymadığını ve altyapıyı bombaladığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'ın duyurduğu Rusya-Ukrayna enerji ateşkesine rağmen Rus tarafında ateşkes görmediğini söyledi. Macron, Rusya'nın son saatlerde Ukrayna'daki enerji altyapısını bombaladığını, Fransa'nın tutumunu değiştirmesi için somut neden olmadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus tarafında herhangi bir enerji ateşkesi göremediğini kaydederek, "Gerçekler, Rusya'nın son saatlerde Ukrayna'daki enerji altyapısını bombalamaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesine ilişkin açıklama yaptı. "Rus tarafında herhangi bir enerji ateşkesi göremiyorum" diyen Macron, ilerlemenin ancak her iki tarafta da gerçek bir ateşkes olması halinde durumunda mümkün olacağını söyledi. Macron, "Gerçekler, Rusya'nın son saatlerde Ukrayna'daki enerji altyapısını bombalamaya devam ettiğini gösteriyor" ifadesini kullandı. Fransız cumhurbaşkanı şu anda Fransa'nın tutumunu değiştirmesi için somut bir neden olmadığını sözlerine ekleyerek "Rusya, Ukrayna'da hem sivilleri hem de altyapıyı bombalamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı. Macron "Enerji ateşkesinin sağlanmasına ve barış görüşmelerinin yeniden başlamasına 'evet' diyoruz. Ancak Rusya'nın tehditlerine boyun eğmeye 'hayır' diyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Donald TrumpPolitikaGüvenlikFransaEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
16:10
Manisa’da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:19
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:25:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Macron, Rusya'nın enerji ateşkesine uymadığını ve altyapıyı bombaladığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei