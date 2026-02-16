Maden Göçüğünde İki Madenci Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir."