Maden Şirketleri Ekolojik Yıkıma Neden Oluyor

Politika

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, " Türkiye'de son zamanlarda ekolojik bir yıkım yaşandığını, bu yıkımın merkezinde ise maden şirketlerinin faaliyetlerinin olduğunu" söyledi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki maden şirketlerinin faaliyetlerini değerlendirdi.

Maden şirketlerinin çevreye zarar verdiğini söyleyen Ocaklı, Türkiye'de son zamanlarda ekolojik bir yıkım yaşandığını, bu yıkımın merkezinde ise maden şirketlerinin faaliyetlerinin olduğunu savundu.

Türkiye'de mevcut durumda 29 ilin yüzde 67'sinin dördüncü grup madenlerle ruhsatlandırıldığını dile getiren Ocaklı, "Türkiye genelinde maden ruhsatlarına ilişkin bu olağanüstü artış ne yazık ki ekolojik tahribat nedeniyle son 10 yılda bir dizi felakete yol açtığı gibi aynı zamanda kimyasal artıkların hızlı bir şekilde havaya, suya ve toprağa karışması sonucunda insan sağlığı üzerinde ciddi ve yaşamsal tehlikelere neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz'deki maden şirketlerinin faaliyetlerine de değinen Ocaklı, 2024 yılının şubat ayı verilerine göre, Giresun'un yüzde 85'inin, Rize'nin yüzde 82'sinin, Trabzon'un yüzde 77'sinin, Ordu'nun yüzde 74'ünün, Artvin'in yüzde 71'inin, Gümüşhane'nin yüzde 93'ünün "madencilik faaliyetlerinde ruhsatlı durumda" olduğunu kaydetti.

Ocaklı, Doğu Karadeniz halkının uzun süredir çeşitli eylem, panel ve forumlarla maden şirketlerinin faaliyetlerine karşı çıktığını ancak iktidarın gerekli önlemleri almayarak ruhsatlandırma programlarını sürdürdüğünü iddia etti.

Basın toplantısına eşlik eden TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise maden şirketlerinin faaliyetlerine karşı çıktığı için Dursun Ali Koyuncu adlı vatandaşın 83 gündür tutuklu olduğunu aktardı.

"Çağdaş ceza hukukunda tutuklama, cezalandırma amacı gütmeyen bir tedbirdir" diyen Bayraktutan, Dursun Ali Koyuncu'nun bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.