Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Magdeburg'daki Noel Pazarı Saldırısı Kınandı - Son Dakika
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