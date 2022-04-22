Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi

22.04.2022 16:14
Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi

Türkiye Büyük millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 'Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi.

Türkiye Büyük millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 'Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Spor Tesisleri'nde düzenlenen 'Mahallede Maç var' turnuvasının final maçlarına katıldı ve başlama vuruşunu yaptı. Şentop, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü ile Denizli Horozkent Spor Kulübü arasındaki final karşılaşmasının ilk vuruşunu yaptı. Şentop ayrıca günün anısına futbol topu imzaladı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Uçak; '23 Nisan 1920 milattır' Uçak; '23 Nisan 1920 milattır' Ted Senfoni Orkestrası, 15.Yaşını 23 Nisan Özel Konseri ile Kutluyor Ted Senfoni Orkestrası, 15.Yaşını 23 Nisan Özel Konseri ile Kutluyor

Mustafa Şentop, 23 Nisan, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:24:21. #1.13#
SON DAKİKA: Mahallede Maç var' final karşılaşmaları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement