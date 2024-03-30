Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Propaganda Süresi Bugün Sona Eriyor

Politika

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 20 Mart'ta başlayan propaganda süresi bugün 18.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. buna göre YSK'nin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları seçime 24 saat kala başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Bu süre içerisinde televizyon ve radyolar gibi tüm yayın organlarının siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

Öte yandan, seçime katılan siyasi partiler ve adaylar; sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini bugün saat 18.00'e kadar yayınlayabilecek. - ANKARA