Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Propaganda Süresi Bugün Sona Eriyor

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 20 Mart'ta başlayan propaganda süresi bugün 18.00'de sona erecek.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. buna göre YSK'nin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları seçime 24 saat kala başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.
Bu süre içerisinde televizyon ve radyolar gibi tüm yayın organlarının siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.
Öte yandan, seçime katılan siyasi partiler ve adaylar; sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini bugün saat 18.00'e kadar yayınlayabilecek. - ANKARA
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya gelindi. Toplantıda, Vezirköprü'de yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve vatandaşların talep ve şikayetleri ele alındı. Kaymakam Özgür Kaya, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini belirtti.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ve silahlar ele geçirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin asılsız haberine yanıt vererek, vatandaşların her zaman yanında olma kararlılığını sürdüreceğini belirtti. Açıklamada, depremzedelere yapılan yardımlar ve iftar çadırlarında dağıtılan yemekler hakkında bilgi verildi.
31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'da oylarını kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu. Sınıflara paravan kurulurken, seçmenlerin oylarını kullanılacağı sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi. Beşiktaş Balmumcu'da bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu'nda hazırlıklar tamamlandı.
Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Vatandaşların oy kullanacağı okullarda son hazırlıklar sürerken yarın bazı seçim yasakları da yarın sabah saat 06.00'dan itibaren uygulanacak.
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala depremin vurduğu Hatay'da, depremzede vatandaşların oy kullanabilmesi için 96 konteyner seçim alanı kuruldu. Hatay il genelinde 1 milyon 78 bin 130 vatandaş sandığa gidecek ve oylarını 3 bin 424 sandıkta kullanacak. Depremin etkilediği bölgelerde kurulan konteyner seçim alanlarında vatandaşlar güvenli bir şekilde oy kullanabilecek.
Kahramanmaraş'ta yarın gerçekleşecek olan Mahalleli İdareler Genel Seçimleri öncesi okullarda sandıkların kurulumu tamamlandı. Kentte 2 bin 405 sandık okullara yerleştirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Argıncık Çarşı Camii'nde kılınan teravih namazının ardından mahalle esnafını ziyaret ederek sohbet etti.
ANKA Haber Ajansı, CHP'nin sandık sonuçlarını ve oy kullanma günü yaşanacak tüm gelişmeleri takip edeceği dijital seçim takip ve çağrı merkezini görüntüledi. Okullardan, ilçe ve il seçim merkezlerinden Ankara'ya akacak on binlerce sandık sonucunu bir araya getirecek dijital takip merkezi dördüncü ve son tatbikatını ANKA Haber Ajansı'na açtı. Seçim gecesi hukuki itirazlar ya da parti örgütünün yaşayabileceği her türlü soruna karşı görev başında olacak çağrı merkezi için de CHP'nin Parti Meclisi toplantılarının yapıldığı salon organize edildi. Hem dijital takip üssü hem de seçim günü için yapılan tüm hazırlıklar hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın 31 Mart seçimleri için hiçbir eksikleri kalmadığını vurguladı. Çok deneyimli ve bu alada rüştünü ispat etmiş bir ekiple çalıştıklarını anlatan Okakın, "Sektörel deneyimi çok yüksek, seçim güvenliğinin dijital altyapısında oluşabilecek tüm alternatif tabloya hazırlık deneyimi de bulunan kimselerle, güçlü bir kadroyla büyük, özverili, eksiksiz bir çalışmayı hep birlikte inşa ettik. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile iftar sofrasında buluştu. Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak daima öğrencilerin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak. Muğla'da 814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 4 bin 779 kolluk kuvveti ve 235 sağlık personeli görev yapacak.
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