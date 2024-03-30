Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Propaganda Süresi Bugün Sona Eriyor - Son Dakika
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Politika

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Propaganda Süresi Bugün Sona Eriyor

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde propaganda süresi bugün saat 18.00'de sona erecek. Bu süre içerisinde televizyon ve radyolar gibi tüm yayın organlarının siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar ise bugün saat 18.00'e kadar sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecek.

30.03.2024 11:16  Güncelleme: 11:16
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31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 20 Mart'ta başlayan propaganda süresi bugün 18.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. buna göre YSK'nin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları seçime 24 saat kala başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Bu süre içerisinde televizyon ve radyolar gibi tüm yayın organlarının siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

Öte yandan, seçime katılan siyasi partiler ve adaylar; sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini bugün saat 18.00'e kadar yayınlayabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Radyo, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Propaganda Süresi Bugün Sona Eriyor - Son Dakika

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