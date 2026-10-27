Mahir Ünal Bilecik'te Vali Sözer ile görüştü, Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti - Son Dakika
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Mahir Ünal Bilecik'te Vali Sözer ile görüştü, Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti

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Mahir Ünal Bilecik\'te Vali Sözer ile görüştü, Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti
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AK Parti MKYK Üyesi ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığında teşkilatla istişarede bulundu, Vali Faik Oktay Sözer ile görüştü ve Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti. Ünal, türbede Şeyh Edebali'yi rahmet ve minnetle andı.

AK Parti Genel Merkez Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Bilecik'te bir dizi temasta bulundu.

Mahir Ünal, programı kapsamında ilk olarak AK Parti Bilecik İl Başkanlığına geldi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilat mensupları tarafından ağırlanan Ünal ile teşkilat çalışmaları üzerine istişarelerde bulunuldu. Görüşmede birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Ünal ve beraberindeki heyet, il başkanlığındaki programın ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi. Program kapsamında son olarak Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesine giden Ünal ve beraberindeki teşkilat mensupları, Şeyh Edebali Hazretleri'ni rahmet ve minnetle andı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız, Genel Merkez MKYK Üyemiz Mahir Ünal'ı teşkilatımızla birlikte il başkanlığımızda ağırladık. Teşkilat çalışmalarımız üzerine samimi ve verimli istişarelerde bulunarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Ardından Valimiz Faik Oktay Sözer ile bir araya geldik. Son olarak Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesinde manevi mirasımızı yad ederek kendisini rahmet ve minnetle andık. Mahir Ünal'a nazik buluşması ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm BakanıFaik Oktay SözerŞeyh EdebaliMahir ÜnalAK PartiPolitikaBilecikGüncelSon Dakika

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