Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu\'nun son hali
15.01.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsünde belirgin şekilde kilo verdiği dikkat çekti. İmamoğlu, duruşmaya "diplomasını savunmaktan çok, devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek" için geldiğini ifade etti.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması tamamlandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti, en geç 15 gün içinde kararını verecek. Karar, verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılacak ve imzalanarak taraflara tebliğ edilecek.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu mahkeme salonunda görüldü. CHP lideri Özgür Özel saat 11.20 civarında salona giriş yaptı. Kısa süre sonra Ekrem İmamoğlu da salona getirildi ve alkışlarla karşılandı.

Duruşmayı, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun yanı sıra bazı milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda partili izledi.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Diplomasını savunmak için değil, bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek için duruşmada bulunduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlendi.

İşte İmamoğlu'nun son hali;

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Son Hali, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Hakan ÖZBEK Ali Hakan ÖZBEK:
    Öyle bir kilo ver ki varlığını unutalım. 112 97 Yanıtla
    Şenol Erdemir Şenol Erdemir:
    inşaallah sana da nasip olur söylediklerin 65 56
    Erol güngördü Erol güngördü:
    ne oldu Şenol çok mu seviyorsun sende git yanına 9 3
  • Yahya kaptan Yahya kaptan:
    ne varmis halinde 49 13 Yanıtla
  • goksel67 goksel67:
    utanmadan hala gülüyor 27 14 Yanıtla
    gknysf1903 gknysf1903:
    sanamı sorucaktı 0 0
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    BILDIR YEDİĞİN HURMALAR BU GÜN SENİ TIRMALIYOR EKO 24 12 Yanıtla
  • Aksacli.3458 Aksacli.3458:
    İmamoğlu bombasıda patladı 21 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:42:57. #7.11#
SON DAKİKA: Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.