Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu\'nun son hali

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması tamamlandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti, en geç 15 gün içinde kararını verecek. Karar, verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılacak ve imzalanarak taraflara tebliğ edilecek.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu mahkeme salonunda görüldü. CHP lideri Özgür Özel saat 11.20 civarında salona giriş yaptı. Kısa süre sonra Ekrem İmamoğlu da salona getirildi ve alkışlarla karşılandı.

Duruşmayı, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun yanı sıra bazı milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda partili izledi.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Diplomasını savunmak için değil, bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek için duruşmada bulunduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlendi.

İşte İmamoğlu'nun son hali;