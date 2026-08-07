Erzurum\'da Meclis Kararları: Kentsel Dönüşüm ve Yatırımlar

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantılarında kentte kentsel dönüşümden taşınmaz işlemlerine, belediye iştiraklerinden ulaşım ve altyapıya kadar birçok konuda karar alındı. Meclisin 7. olağan toplantısının 1. birleşimi 16 Temmuz, 2. birleşimi ise 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantılarda gündem maddeleri komisyonlarda görüşülürken, çok sayıda karar oybirliğiyle kabul edildi.

Erkonut'a 306 milyon TL'lik kredi ve teminat yetkisi

Mecliste, yüzde 100 hissesi Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait olan Er Konut İnşaat Malzeme Nakliye Madencilik ve Sanayi A.Ş. tarafından yürütülen kamu taahhüt işlerinde kullanılmak üzere Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan 306 milyon TL tutarında süresiz teminat mektubu limiti sağlanmasına karar verildi. Kararla birlikte nakdi kredi, finansal kiralama ve taşıt kredisi kullandırılması, borçlanmaların yapılması ve krediye ilişkin gerekli garanti ve teminatların verilmesi kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin kredi kapsamında belirlenen tutar oranında müteselsil kefil olması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e yetki verildi.

Vali Konağı için taşınmaz takası

Mecliste Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi'nde Vali Konağı ve lojman yapılmasına yönelik imar planı değişikliği kabul edildi. Karar kapsamında Solakzade Mahallesi'nde Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait 4 bin 740,73 metrekarelik taşınmaz ile Osman Bektaş Mahallesi'nde bulunan 1.853,70 metrekarelik taşınmazın Büyükşehir Belediyesine devredilmesi, buna karşılık Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazları da kapsayan alanın Vali Konağı yapılması amacıyla Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına devredilmesi ve taşınmazlar arasında takas/trampa işlemi yapılması kararlaştırıldı.

Erzurum'daki kentsel dönüşüm alanları yeniden değerlendirilecek

Yakutiye ilçesinde bulunan çok sayıda riskli alan ve kentsel dönüşüm alanının imar planlarının yeniden değerlendirilmesi kararı alındı. Bu kapsamda Dağ Mahallesi Riskli Alanı, Mumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı, Çırçır, Vaniefendi ve Şeyhler Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile Muratpaşa ve Çiftlik mahalleleri sınırlarında bulunan Muratpaşa Rezerv Yapı Alanı gündeme alındı. Muratpaşa Rezerv Yapı Alanının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi ve alana ilişkin imar planlarının yeniden değerlendirilmesi de kararlaştırıldı. Kale Çevresi Riskli Alanı ile Palandöken ilçesindeki Tuzcu ve Osmangazi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarına ilişkin planların da yeniden değerlendirilmesi karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 48 aracı hurdaya ayrılacak

Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamladığı, mevcut teknik durumları itibarıyla hizmet veremez hale geldiği ve bakım-onarım maliyetlerinin yüksek olduğu belirlenen toplam 48 aracın hurdaya ayrılması kabul edildi. Karar, 16 Temmuz'daki meclis toplantısında oybirliğiyle alındı.

Ağır hasarlı CNG otobüs de hurdaya ayrıldı

Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan 25 DM 233 plakalı Temsa marka CNG yakıtlı otobüsün de hurdaya ayrılmasına karar verildi. Ağır hasarlı olduğu belirtilen otobüsün bakım, onarım ve parça değişim maliyetlerinin yüksek olması, yeniden hizmete alınmasının ekonomik açıdan uygun görülmemesi ve işletme güvenliği ile yolcu emniyeti açısından risk taşıması gerekçe gösterildi.

Hilalkent girişine kavşak ve bölünmüş yol talebi

Yakutiye ilçesi Hilalkent girişi Toptancılar Sitesi önünde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle bölgede ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla kavşak düzenlemesi ve bölünmüş yol yapılması talebi gündeme alındı. Konu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Karasu Çayı çevresindeki sorunlar incelenecek

Yakutiye ilçesi Soğukçermik Mahallesi sınırlarından geçen Erzurum-Artvin karayolu üzerindeki Akdağ Sanayi Sitesi mevkiinde yaşanan kötü koku, sivrisinek ve haşere sorunları da meclis gündemine taşındı. Bölgede jeotermal kaynağın kanalizasyon sistemiyle buluşması ve Karasu Çayı ile birleşmesi sonucu oluştuğu belirtilen sorunların yerinde incelenmesi ve rapor hazırlanması için konu Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Erzurum'un tarihi ve kültürel mirası için rapor hazırlanacak

Erzurum Kongre Binası ve Erzurum Resim, Heykel Müzesi envanterinde bulunan bazı eserlerin Ankara'ya taşınacağı yönündeki haberlerin ardından kentin tarihi ve kültürel mirasına ilişkin çalışma yapılması kararlaştırıldı. Erzurum'un tarihi birikimi, sanat eserleri, kültürel hafızası ve düşünce hayatının gelecek kuşaklara aktarılması ile bu değerlerin turizm ve ekonomiye kazandırılması amacıyla ilgili komisyon tarafından rapor hazırlanmasına karar verildi. Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ve benzeri tarihi yapıların Müzekart olmaksızın ziyarete açılmasına yönelik yapılması gereken çalışmaların da raporda ele alınması kararlaştırıldı.

Ilıca'ya yeni itfaiye amirlik binası

Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesine itfaiye amirlik binası yapılmasına yönelik protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Kırsal hizmetlere yeni iş makineleri alınacak

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 1 bariyer çakma makinesi, 1 asfalt süpürme aracı, 1 mini ekskavatör ve 2 tuz serpme iş makinesinin alınması kabul edildi.

Konaklı'daki taşınmazlar satışa veya kiraya çıkarılabilecek

Palandöken ilçesi Konaklı Mahallesi'nde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış veya 30 yıla kadar kiralama ihalesine çıkarılması kararlaştırıldı.

Uzundere'de akaryakıt istasyonu için imar değişikliği

Uzundere ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı olarak işlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği kabul edildi.

Mahmut Uykusuz'un adı parka verildi

Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi Murat Ellik Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan parka, 1999-2004 yılları arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan merhum Mahmut Uykusuz'un adının verilmesi kabul edildi.

Pazaryolu'nda caddeye Mehmet Sekmen adı verildi

Pazaryolu ilçesinde 21 Haziran, Süleymanbağı ve Kümbettepe mahalleleri sınırlarında bulunan Eski Bayburt Caddesi'nin ismi Mehmet Sekmen Caddesi olarak değiştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantılarında imar, kentsel dönüşüm, taşınmaz, finansman, ulaşım, çevre, altyapı ve belediye hizmetlerine ilişkin kararlar alınırken, kararların önemli bölümü oybirliğiyle kabul edildi.

Tarihi mekanları kapsayan maraton önerisi

Erzurum'un tanıtımına katkı sağlamak ve yerli-yabancı turistlere kentin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla tarihi mekanların güzergah içerisinde yer alacağı geleneksel maraton ve halk koşusu düzenlenmesi önerisi de Tarih, Turizm ve Sanat Komisyonuna havale edildi.