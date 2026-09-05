Malatya Belediye Başkanı Sami Er, İçişleri Bakanı ile deprem hedeflerini görüştü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek deprem sonrası şehirde hayata geçirilen çalışmalar ile Malatya'nın geleceğine yönelik hedefleri görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen çalışmalar, kente kazandırılan projeler ve şehrin geleceğine yönelik planlamalar ele alındı.

Başkan Er, görüşmede deprem sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde gelinen noktayı, hayata geçirilen projeleri ve önümüzdeki dönemde kenti daha ileriye taşıyacak yeni hedefleri Bakan Çiftçi ile paylaştı. Malatya'nın yeniden imar ve ihya sürecinin yalnızca yapılaşmadan ibaret olmadığını belirten Başkan Er'in, şehrin altyapısından üstyapısına, sosyal yaşam alanlarından ulaşım yatırımlarına kadar birçok alanda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Başkan Er, "Deprem sonrası şehrimize kazandırdığımız projelerimizi, Malatya'mızın kat ettiği mesafeyi, şehrimizi daha ileriye taşıyacak yeni hedeflerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

Başkan Er, Malatya'nın geleceği için merkezi yönetimle güçlü iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Sayın Bakanımızın destekleri ile daha güçlü bir Malatya'yı hep birlikte inşa edeceğiz" mesajını verdi.

Er, görüşmede gösterdiği yakın ilgi ve nazik ev sahipliği dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti. Başkan Er'in Ankara temasları, Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinin yanı sıra kentin geleceğine yönelik yeni hedeflerin de merkezi yönetimle koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü ortaya koydu.