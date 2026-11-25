Malatya Barosu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki mekanizmaların etkin kullanılması ve toplumsal farkındalığın artırılmasına dikkat çekildi.

Malatya Barosu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Saymanı Av. Ramazan Erhan Toprak, Malatya Baro Başkanı Av. Gökhan Ulu, Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Dilber Yalçınkaya ve MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç katıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekilerek mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte kadınların yaşam hakkının korunması, şiddetin önlenmesi, şiddete maruz kalan kadınların hukuki destek mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması ve kadın hakları konusunda toplumsal bilincin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

Hukuk camiasının temsilcilerinin de katıldığı programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede baroların ve kadın hakları komisyonlarının üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekildi. Şiddet mağdurlarının haklarını arayabilmeleri, yasal güvencelerden yararlanabilmeleri ve adalete erişimlerinin sağlanmasının mücadelede önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç'in de katılım sağladığı etkinlikte, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin yalnızca belirli günlerle sınırlı kalmaması, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olarak sürdürülmesi gerektiği mesajı verildi.

Etkinlik, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılığın artırılması ve kadınların haklarının korunmasına yönelik ortak mücadele çağrısıyla sona erdi.