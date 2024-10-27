Malatya'da Deprem Sonrası Su ve Tarım Yatırımları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Malatya'da Deprem Sonrası Su ve Tarım Yatırımları

Malatya\'da Deprem Sonrası Su ve Tarım Yatırımları

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'da deprem sonrası su ve tarım projelerini anlattı.

27.10.2024 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da imar, inşa ve ihya süreci devam ediyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapılan ve yapılacak olan yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. Depremin etkilediği Sultansuyu Barajı'nın rehabilitasyonu ile tarım alanlarına yeniden su taşıdıklarını belirten Ölmeztoprak, "Barajımızın tam kapasite hizmeti ile birlikte 106 bin dekar tarım arazimiz suya kavuşacak. Akçadağ bölgemizdeki açık sulama sistemlerimizi ve Akçadağ- Doğanşehir Sulama Tesislerimizi onarıyoruz. Akçadağ, Doğanşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizi kapsayan Malatya İli Sulama Tesisleri Rehabilitasyonu 3. Kısım çalışmamızda ihale hazırlıkları devam ederken, geniş bir alanda sulama altyapısını yeniden faaliyete geçirmek için adımlarımızı hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoncalı Sulaması ve İsale Tüneli inşaatında yüzde 90 oranında ilerleme sağlandığını dile getiren Ölmeztoprak, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu projeyle büyük tarım alanlarını besleyerek üretime katkı sağlarken, inşaat sözleşmesi imzalanan İspendere Barajı ile 750 dekarlık araziyi suyla buluşturuyoruz. Ayrıca Darende'mizdeki dere ıslah çalışmaları ile Aşağıulupınar, Gökçeören, Günpınar, Ilıca, Karaoğuz, Nurkuyusu ve Şendere mahallelerimizi taşkın riskine karşı güvence altına alıyoruz."

Ölmeztoprak, Doğanşehir'in Tez Deresi ve Sürgü Deresi projelerinin de tamamlandığını, taşkın riskine karşı ilçe merkezini koruma altına aldıklarını dile getirdi. Ölmeztoprak, "Sürgü ve Çat barajlarımızı deprem rehabilitasyonu ile yeniden işler hale getiriyoruz. Ayrıca Doğanşehir'imizde Polat Sulaması ve arazi toplulaştırma çalışması yatırım programında olup, tarım arazilerimizin verimini artırmayı hedefliyoruz. Doğanşehir Küçüklü köyü dere ıslahı projemizde planlama çalışmaları tamamlanmış durumda ve taşkınlara karşı köyümüzü güvenceye alıyoruz" şeklinde konuştu.

İlçelerdeki barajlar ve dere ıslahlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak, "İleriye dönük projelerimizden Doğanyol Burç Yeraltı Barajımız ve Hekimhan Köylü Barajımız için planlama aşamasındayız. Bu projeler, sürdürülebilir su kaynakları yönetimimize katkı sağlayacak ve geniş sulama kapasitesiyle bölge tarımına değer katacak. Hekimhan'ımızdaki Başkanık köyümüz ve Hasançelebi köyümüz ile Karslılar Mahallemizdeki dere ıslah projelerimiz de taşkın riskini azaltmak adına hızla devam ediyor" diye konuştu.

Depremlerden sonra TOKİ konutlarının inşa edildiği merkezlerden İkizce bölgesindeki içme suyu tesisine ilişkin de konuşan Ölmeztoprak, "Deprem sonrası hemşehrilerimizin ihtiyacına yönelik Yeşilyurt İkizce TOKİ Deprem Konutları İçmesuyu Tesisimiz 2024 yılı itibarıyla hizmete açıldı. Ayrıca Çerkezyazı sulama sahasındaki hatların deplase çalışmaları tamamlandı. Yeşilyurt Karagöz ve Karağaç sel kapanları projelerimizde planlama aşamasını tamamlayarak, taşkın riskine karşı önlem alıyoruz. Beylerderesi ilçe merkezi dere ıslah çalışmasıyla 300 dekarlık araziyi koruma altına alıyoruz" dedi.

Ölmeztoprak, bu projelerin Malatya için önemine değinerek, "Yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Güçlü ve güvenli bir Malatya için hemşehrilerimize umut taşımaya çalışıyor, her bir yatırımımızla geleceğimizi inşa etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Milletvekili, AK Parti, Politika, malatya, Ekonomi, Deprem, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya'da Deprem Sonrası Su ve Tarım Yatırımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Deprem Sonrası Su ve Tarım Yatırımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.