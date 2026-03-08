Başkan Er: "Kışla caddesi-kız meslek lisesi arası önümüzdeki hafta trafiğe açılacak"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çarşı merkezinde Kışla ile eski Kız Meslek Lisesi arasında yürütülen asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi. Kent merkezinde altyapıyı tamamen yenilediklerini ve İnönü Caddesi'nde yapılması planlanan yıkımlarda kararlı olduklarını ifade eden Başkan Er: "Kışla ve İnönü caddeleri, 30 metrelik prestij bir yol haline gelecek" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde aldığı büyük hasar sonrası çarşı merkezinde imar ve inşa faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken Büyükşehir Belediyesi, altyapıya yaptığı ciddi yatırımla şehrin daha güçlü, dirençli ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Büyükşehir ekipleri, şehir merkezindeki ana arterlerde yürütülen altyapı çalışmaları sonrasında sıcak asfalt serimine başladı. Yapılan çalışmayla birlikte İnönü ve Kışla caddeleri 30 metrelik prestij bir yol haline gelirken, altyapısıyla daha sağlıklı bir hale kavuşmuş olacak.

Kışla Caddesi'nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının ardından Kışla ile eski Kız Meslek Lisesi arasındaki sıcak asfalt serimini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kent merkezinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve şehrin hızlı bir şekilde ayağa kalktığını ifade etti.

Kışla Caddesi'nin asfaltlama çalışmasının iki ay önce yapıldığını anımsatan Başkan Er, "Şimdi de gördüğünüz gibi Kışla Caddesi'nden Kız Meslek Lisesi'nin yanına kadar olan yol kısmında asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bu noktaya gelmeden önce, hepinizin de bildiği gibi altyapıyla ilgili bütün eksiklikler giderildi. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları yenilendi; hatta yeraltı sularının tahliye edilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Telekom, elektrik ve diğer tüm altyapı hatları tamamen yenilendi. Şu anda ise asfalt serimine başlamış durumdayız" bilgisini verdi.

Başkan Er, bir hafta sonra Kışla Caddesi'nden Kız Meslek Lisesi'ne kadar olan kısmın asfaltlama ve yol işaretlemelerinin tamamlanarak, trafiğe açılacağını kaydetti.

Fuzuli Caddesi'nde de çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Başkan Er, "Bayrama kadar Fuzuli Caddesi'nin büyük bir kısmını açmayı planlıyoruz. Emeksiz'den, Kız Meslek Lisesi'nin bulunduğu noktadan Emeksiz'in alt kısmına kadar olan bölüm ise inşallah Nisan ayında tamamlanmış olacak. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum; Kışla ve İnönü Caddeleriyle ilgili zaman zaman "Burası ne olacak, yıkılacak mı?" gibi tartışmalar yapılıyor. Ancak hepinizin de gördüğü gibi burası artık 30 metrelik prestij bir yol haline geliyor" diye konuştu.

İnönü Caddesi'nde yapmayı planladıkları çalışmalarda kararlı olduklarını dile getiren Başkan Er, "Şu anda İnönü Caddesi'nde hasarsız olup henüz yıkılmamış 17 bina kaldı. Bu binalarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu süreç de tamamlanacak ve İnönü Caddesi'yle ilgili tüm olumsuzluklar tamamen ortadan kalkmış olacak. Kışla Caddesi'nin bir tarafı tamamen bitmiş durumda. İnsanlarımız buradan geçerken bize sık sık şu soruyu soruyor: "Bu taraf ne zaman bitecek ne zaman başlayacaksınız?" Ben de onlara esprili bir şekilde şu cevabı veriyorum: "Siz ne zaman isterseniz o zaman başlayacağız." Çünkü biz inanıyoruz ki bu süreci vatandaşlarımızla diyalog içinde, karşılıklı anlayışla ve uzlaşıyla yürüteceğiz. İnşallah o bölgeyi de kentsel dönüşümle birlikte hep beraber hayata geçireceğiz" dedi. - MALATYA