Malatya'da Ramazan Panayırı Çocuk Şenliği Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Politika

Malatya'da Ramazan Panayırı Çocuk Şenliği Yoğun İlgi Görüyor

Malatya\'da Ramazan Panayırı Çocuk Şenliği Yoğun İlgi Görüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Panayırı, Malatya'da çocukların eğlenceli anlar geçirmesine olanak tanıyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.

10.03.2025 13:09  Güncelleme: 13:12
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesi Malatya'da kurulan Ramazan Panayırı Çocuk Şenliği çadırını ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, çocukların neşesine ortak oldu, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferi deprem bölgesi Malatya'da dolu dolu bir şekilde hissediliyor ve hissettiriliyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Ramazan ayına özel düzenlenen Ramazan Panayırı yoğun ilgi görüyor. Malatya Park AVM önünde kurulan Ramazan Panayırı Çocuk Şenliği çadırında çocuklarda gönüllerince eğleniyor.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberinde AK Parti İl Yönetimi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları ile birlikte "Gönülden Gönüle Bir Yol" diyerek Ramazan Panayırı'nı ziyaret edip çocukların neşesine ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Milletvekili Ölmeztoprak, aileler ile de sohbet etti, panayırda sergilenen geleneksel Türk oyunlarını da çocuklarla birlikte izledi.

Ramazan Panayırı kapsamında kurulan Çocuk Şenliği çadırı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile katkı sunan herkese teşekkür eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Ramazan Panayırı kapsamında kurulan Çocuk Şenlik Çadırı, evlatlarımızın neşesi, kahkahaları ve enerjisiyle renklendi. Boyama atölyelerinden sahne gösterilerine, meddah hikayelerinden gölge oyunlarına kadar birçok etkinlikle, çocuklarımızın Ramazan ayının ruhunu sevgi ve birlik içinde hissetmelerine vesile oldu. Eğlenceye çocuklarımızla birlikte yüreği çocuk kalan herkes ortak oldu. Geleneksel oyunların anılarına şahitlik ettik. Birlikte güldük, öğrendik. Çocuklarımız için kurulan bu çadır, aslında birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri oldu. Onların sevincine ortak olmak, geleceğe umutla bakmamız için bize daha da güç verdi. Ramazan ayının ruhunu yaşatmaya gayret ederken gönüllerde de birlik olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gördük. Bu güzel organizasyon için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, katkı sunan, emeği geçen herkese ve çocuklarımızın neşesine ortak olan tüm hemşerilerimize gönülden teşekkür ederiz. Daha nice güzel etkinliklerde, daha fazla gönülde iz bırakmak dileğiyle" ifadelerini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak daha sonra Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin kadim bölgeleri olarak adlandırılan Çırmıktı, Gündüzbey, Hıroğlu, Molla Kasım, Hamidiye ve Yakınca mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi, geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Mahallelerin dokusunu bozmadan, kimliğini muhafaza edecek şekilde devletin yürüttüğü projelerin hassasiyetle ilerlediğini kaydeden Ölmeztoprak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından onaylanan tüm yapılar için şantiye döneminin yaklaştığını söyledi. Ölmeztoprak, "Yakın zamanda şantiyeler kurulacak, inşaat çalışmaları başlayacak" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Yeşilyurt ilçemizin kadim mahalleleri olan Çırmıktı, Gündüzbey, Hıroğlu, Molla Kasım, Hamidiye ve Yakınca muhtarları ve hemşerilerimizle bir araya geldik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, yürütülen projeleri ve geleceğe dair planları istişare ettik. Yeşilyurt, Malatya'mızın tarihini, kültürünü içinde barındıran önemli bir bölge. Bu değerleri koruyarak imar ve ihya çalışmalarımızı yürütmek, yarınlara karşı sorumluluğumuzdur. Mahallelerimizin dokusunu bozmadan, kimliğini muhafaza ederek yapılan her çalışma, bu güzel bölgenin ruhunu yaşatmaya devam edecektir. Devletimizin yürüttüğü projeler de tam olarak bu hassasiyetle ilerlemektedir. Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, hemşerilerimizin taleplerini bizlere aktaran en kıymetli temsilcilerimizdir. Onlarla yaptığımız bu istişareler, yürütülen hizmetleri daha etkin hale getirmek ve ortak akılla en doğru çözümleri üretmek adına büyük önem taşıyor. Yerelden gelen her öneriyi, bölgemizin kalkınması için bir rehber olarak görüyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Proje ve ihale süreçleri tamamlanan, yerinde dönüşüm kararı ve resmi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile belediyemiz tarafından onaylanan tüm yapılar için şantiye dönemi yaklaşıyor. Çok yakın bir tarihte bu mahallelerimizde de şantiyeler kurulacak, inşaat süreci hız kazanacak. İnşallah, ilk saha ziyaretlerimizi buradan başlatarak çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Geçmişin mirasını koruyarak, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen bir Malatya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya'da Ramazan Panayırı Çocuk Şenliği Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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