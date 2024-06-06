Malatya'da Yeni Cami'nin restore çalışmalarına hız verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Malatya'da Yeni Cami'nin restore çalışmalarına hız verildi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen yıkılan kentin sembol yapılarından tarihi Yeni Cami'deki restore çalışmalarına hız verildiğini söyledi. Milletvekili Ölmeztoprak, Ankara'da yapılan görüşmelerde kentte devam eden çalışmalar ve projelere dair bilgi alışverişinde bulunduğunu belirtti. Tarihi camide restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Ölmeztoprak, en kısa zamanda caminin ibadete açılmasını umut ettiğini söyledi.

06.06.2024 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen yıkılan kentin sembol yapılarından tarihi Yeni Cami'deki restore çalışmalarına hız verildiğini söyledi.

Ankara'da bir dizi temaslarda bulunarak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Adalet Bakan Yardımcı Hurşit Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan'ı ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentte devam eden çalışmalar ve projelere dair istişarelerde bulundu,

Depremlerin büyük bir yıkımı ortaya çıkardığı Malatya'da kentin yeniden imar ve ihyası için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen yıkılan kentin sembol yapılarından tarihi Yeni Cami'deki restore çalışmalarına ise hız verildiğini ifade etti.

"Hummalı bir çalışma yürütülüyor"

Tarihi camide restorasyon çalışmaları çerçevesinde 27 Şubat 2024'de söküm işlemlerine başlanıldığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Şehrimizin en önemli yapılarından olan tarihi Yeni camimizde restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Yapının minarelerinin ayakta kalan kısımları, güney, doğu ve batı duvarlarının sökümü tamamlandı. Kuzey duvarı ve son cemaat kısmında söküm devam ediyor. Kurban bayram sonrası söküm işlemlerinin tamamlanması ve Temmuz ayı itibarı ile zemin güçlendirme çalışmalarına başlanılması planlanıyor. Yapıda hummalı bir çalışma mevcut inşallah en kısa zamanda camimiz ibadete açılacaktır" dedi

Sabancı Kültür Sitesi, Yeni Adliye Binası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri yapılarak çocuk kütüphanesine dönüştürülmesi planlanan Gazi İlkokulu ve Akçadağ Merkez Çarşı projelerini de yakından takip ettiklerini ifade eden Ölmeztoprak, depremin izlerini silmekte kararlı olduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milletvekili, Yeni Cami, AK Parti, Malatya, Ankara, Şubat, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya'da Yeni Cami'nin restore çalışmalarına hız verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:31 Sapanca’da başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı Sapanca'da başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı
20:25 Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
00:42 Takımdan ayrılıyor mu Icardi’nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek
23:16 Acun Ilıcalı’dan bomba transfer sözleri: ’Türkiye’ye gelmez’ denilen süper yıldızlar gelecek Acun Ilıcalı'dan bomba transfer sözleri: 'Türkiye'ye gelmez' denilen süper yıldızlar gelecek
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:32 İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi
22:31 Bağdat Caddesi’nde otelde yangın Bağdat Caddesi'nde otelde yangın
22:13 Mbappe sonrası planlar değişti Real Madrid’den Arda Güler kararı Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 00:54:58. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Yeni Cami'nin restore çalışmalarına hız verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement