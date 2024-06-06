Malatya'da Yeni Cami'nin restore çalışmalarına hız verildi

Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen yıkılan kentin sembol yapılarından tarihi Yeni Cami'deki restore çalışmalarına hız verildiğini söyledi.

Ankara'da bir dizi temaslarda bulunarak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Adalet Bakan Yardımcı Hurşit Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan'ı ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentte devam eden çalışmalar ve projelere dair istişarelerde bulundu,

Depremlerin büyük bir yıkımı ortaya çıkardığı Malatya'da kentin yeniden imar ve ihyası için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen yıkılan kentin sembol yapılarından tarihi Yeni Cami'deki restore çalışmalarına ise hız verildiğini ifade etti.

"Hummalı bir çalışma yürütülüyor"

Tarihi camide restorasyon çalışmaları çerçevesinde 27 Şubat 2024'de söküm işlemlerine başlanıldığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Şehrimizin en önemli yapılarından olan tarihi Yeni camimizde restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Yapının minarelerinin ayakta kalan kısımları, güney, doğu ve batı duvarlarının sökümü tamamlandı. Kuzey duvarı ve son cemaat kısmında söküm devam ediyor. Kurban bayram sonrası söküm işlemlerinin tamamlanması ve Temmuz ayı itibarı ile zemin güçlendirme çalışmalarına başlanılması planlanıyor. Yapıda hummalı bir çalışma mevcut inşallah en kısa zamanda camimiz ibadete açılacaktır" dedi

Sabancı Kültür Sitesi, Yeni Adliye Binası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri yapılarak çocuk kütüphanesine dönüştürülmesi planlanan Gazi İlkokulu ve Akçadağ Merkez Çarşı projelerini de yakından takip ettiklerini ifade eden Ölmeztoprak, depremin izlerini silmekte kararlı olduklarını söyledi. - MALATYA