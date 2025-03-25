Malatya\'da Yeni Yaşam Alanları Yükseliyor

Malatya'mızda dirençli ve kimlikli şehircilik anlayışıyla yeni yaşam alanlarının yükseldiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Çarşı projesinde, Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve 46. ile 53. Adalarda toplam 800 bağımsız bölümün yer aldığı ilk etabın Nisan ayı içerisinde teslim edilmesinin planlandığını açıkladı.

Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanşehir ve Akçadağ'da devam eden çalışmalar ile Hekimhan'da rezerv alanda yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler de paylaştı. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztopak, asrın afeti olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Malatya'da yürütülen çalışmalarda gelinen son aşamayı değerlendirdi. Milletvekili Ölmeztoprak, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketinin ardından, Malatya'mızda yürüttüğümüz yeniden imar, inşa ve ihya süreci tüm hızıyla devam ediyor. Dirençli ve Kimlikli Şehircilik anlayışıyla, yani yerel ve yöresel değerlerini kaybetmeden, global mimari ve mahalle kültürünün imar bütünlüğüne uygun bir mimari anlayışını koruyarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut eliyle yürütülen çalışmalarda projelerin yapımında ve devamında süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu süreç, Malatya'mızın hafızasının, ticaretinin, sosyal hayatının ve mahalle ruhunun da yeniden canlandırılmasını esas alması bakımından büyük önem arz ediyor.

Malatya Çarşı projesinde, Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve 46. ile 53. Adalarda toplam 800 bağımsız bölümün yer aldığı ilk etabın Nisan ayı içerisinde teslim edilmesinin planlandığını açıklayan Ölmeztoprak; "Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yeniden inşa edilen Malatya Merkez Çarşımız, modern ve dirençli yapısıyla şehrimizin ticari belleğini ayağa kaldırıyor. Merkez 1. ve 2. etapta toplam 6.410 bağımsız bölüm yer alıyor: 3.745 dükkan, 2.106 ofis, 559 konut. 71 blokta temel işleri tamamlandı, 47 blokta kaba inşaat bitti, 10 blokta cephe işleri, 12 blokta ise ince işler sona erdi. 2025 Nisan ayında Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve 46. ile 53. Adalarda toplam 800 bağımsız bölümün teslimi planlanıyor. Peynircilere ait olan alanlar için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2026 yılına kadar da Çarşımızın tamamının teslim edilmesi hedefleniyor. Çarşımız; sabah kepenk sesleri, esnaf selamları ve çay eşliğinde kurulan dostluklarla Malatya'nın hafızasını yeniden yazacak" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da asrın afetinden en fazla hasar alan Doğanşehir, Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak şu ifadelere yer verdi:

"Doğanşehir ilçemizde Doğu, Yeni ve Erkenek Mahallelerinde toplam 28,5 hektarlık alanda, 1.024 konut, 509 ticari birim, 5 fırın ve 18 ofis inşa ediliyor. Organik yerleşim anlayışıyla kurgulanan projede mahalle kültürü, sosyal ilişkiler ve tarihi izler ön planda tutulmaya çalışılıyor. Bu projeyle, yaşanabilir, dirençli ve kimliğini koruyan bir Doğanşehir hedefleniyor. Rezerv yapı alanlarında Doğu ve Yeni mahallelerinde 23,97 hektar, Erkenek Mahallesinde ise 4,56 hektarda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Doğu ve Yeni mahallede 898 konut, 389 ticaret birimi, 5 fırın ve 18 ofis inşa edilecek. Erkenek Mahallesi'nde ise 126 konut ve 120 ticari birim inşa edilecek.

Akçadağ ilçemizde ise 12,15 hektarlık alanda hayata geçirilen rezerv yapı projesi kapsamında, 303 konut, 155 ticari birim, 4 fırın ve 30 ofisten oluşan modern bir yaşam alanı oluşturuluyor. İlçemizin sosyoekonomik yapısına uygun olarak, afetlere dirençli ve sosyal dokuyu destekleyen bir planlama uygulanıyor. Bu projeyle çevreyle uyumlu, organik yerleşim anlayışıyla kentsel dokuya önem verilen bir yaşam alanı kurguluyoruz. Modern şehircilik ilkeleriyle, afetlere dirençli ve sosyal bütünlüğü destekleyen yeni bir Akçadağ inşa etmeye gayret ediyoruz. Ulaşım ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gözeten bir planlama anlayışıyla hareket etme gayreti içerisindeyiz. Her adımda, hemşehrilerimizin taleplerini merkeze alan, hemşehrilerimizin huzurla yaşayacağı, sağlıklı ve güvenli bir ortam inşa etmeyi amaçlıyoruz. Hekimhan ilçemizde de 1,89 hektarlık rezerv yapı alanında, Selçuklu mirası Taşhan'ın merkezinde yer aldığı, tarihi ve kültürel kimliği gözeten bir yaşam alanı inşa ediliyor. 48 konut ve 182 ticari birimle, mimari hafızaya önem veren yeni bir mahalle hayat buluyor. Kuluncak ilçemizde de 3,12 hektarlık alanda 36 konut, 66 ticari birim ve 24 ofisle yeni bir merkez kuruluyor. Genişletilen yollar, katlı otoparklar, yeşil alanlar ve rekreasyon bölgeleriyle hem fiziksel hem de sosyal anlamda dönüşüm sağlanıyor."

Hekimhan ve Darende ilçelerinde çarşılarının da yeniden inşa edileceğini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Kültürel kimliği gözeten yaşam alanları inşa edilmeye çalışılıyor. Mimari hafızaya önem veren projelerimiz ile iş yerlerimizi, konutlarımız, yükseliyor, bir yandan teslimatlar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da ifade etiği gibi 2026 yılında deprem yaralarının sarılmadığı, mağdur olan tek bir hemşehrimiz kalmayacak" dedi.

Ölmeztoprak, "Tüm bu projelerde; geçmişi koruyan, bugünü yaşanabilir kılan ve geleceğe umutla bakan bir şehircilik anlayışıyla çalışıyoruz. Üretim, ticaret, kültür, mahalle, komşuluk ve aidiyet yeniden inşa ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi: "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz, halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen bir medeniyetin mensuplarıyız." Bu anlayışla; daha güçlü, daha dirençli ve daha müreffeh bir Malatya için tüm kadrolarımızla sürekli sahadayız, milletimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi. - MALATYA