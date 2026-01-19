Battalgazi'de kar teyakkuzu - Son Dakika
Battalgazi'de kar teyakkuzu

19.01.2026 16:48  Güncelleme: 16:51
Battalgazi Belediyesi, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara karşı 104 mahallede ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Başkan Taşkın, ekiplerin sahada 7/24 çalıştığını belirtti.

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara karşı Battalgazi Belediyesi, 104 mahallenin tamamında ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçti. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın bizzat sahadan yönettiği çalışmalarda, ekipler 7/24 esasıyla kar küreme ve tuzlama operasyonlarını sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi, kış şartlarının günlük hayatı olumsuz etkilememesi adına dev bir kadroyla sahaya indi. Fen İşleri Müdürlüğü'nden 120 ekip ve 40 iş makinesi yolların açık kalması için, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 130 personel de kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor.

Bir taraftan yol açma diğer taraftan tuzlama

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yüksek rakımlı kırsal mahallelerde yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf ediliyor. Özellikle Beydağı, Çamurlu, Orduzu ve TOKİ bölgeleri gibi eğimin fazla olduğu noktalarda buzlanmaya karşı solüsyon ve tuzlama çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Başkan Taşkın sabahın ilk ışıklarıyla sahaya indi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sabah saatlerinde mesaiye sahada başladı. Sahada çalışan ekipleri ziyarette bulunarak personelle ve vatandaşla bir araya geldi. Başkan Taşkın, günlerdir kar küreme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Karın ilk yere düştüğü günden beri çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağdıkça ekiplerimiz de küreme çalışması yapıyor. Battalgazi ilçesi çok büyük yol ağına sahip. Yolların her metrekaresinde kar kalmayacak şekilde ekiplerimiz sahada. Merkezde ve kırsalda vardiya usulüyle 24 saat çalışıyoruz. Zaman zaman sağlık ekiplerinin ve diğer kurtarma ekiplerinin bizlerden yardım talebi oluyor. Onu da yerine getiriyoruz ve ivedilikle araçlarımızı bölgeye sevk ederek zorda olan vatandaşımıza ulaşılmasını sağlıyoruz. Bizler her daim sahadayız ve sorun yaşanmaması adına teyakkuzdayız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

