Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle buluştu

14.10.2022 23:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Başkalarından vizyon alan, başkalarının kendisine diretmesine, dayatmasına dayalı mandacı bir zihniyete ayak kaldıran, dimdik duran, lideriyle birlikte duran, tek ayağını Anadolu'ya, Türkiye'ye sağlam basan, diğer ayağıyla da bütün dünyayı dolaşan bir...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Başkalarından vizyon alan, başkalarının kendisine diretmesine, dayatmasına dayalı mandacı bir zihniyete ayak kaldıran, dimdik duran, lideriyle birlikte duran, tek ayağını Anadolu'ya, Türkiye'ye sağlam basan, diğer ayağıyla da bütün dünyayı dolaşan bir Türk gençliği, Türkiye gençliği, TEKFONEST gençliği dedik." ifadelerini kullandı.

Oktay, Malatya Gençlik Merkezi'ndeki gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin ABC şeklinde sınıflandırıldığını, yabancı ülkelerde yapılan araştırmanın sonucuna göre gençlerin özelliklerinin belirlendiğini ve daha sonra "Bizim bunların özellikleri neyse sizin Türkiye'dekilerin özelliği de odur." denildiğini kaydetti.

Bu sınıflandırmalara her zamanki gibi meydan okuduklarını ve "Sizin bize getirdiğiniz kategorileri kabul etmiyoruz." dediklerini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST gençliği diyor ya Cumhurbaşkanımız, yani başkalarından vizyon alan, başkalarının kendisine diretmesine, dayatmasına dayalı mandacı bir zihniyete ayak kaldıran, dimdik duran, lideriyle birlikte duran, tek ayağını Anadolu'ya, Türkiye'ye sağlam basan, diğer ayağıyla da bütün dünyayı dolaşan bir Türk gençliği, Türkiye gençliği, TEKFONEST gençliği dedik. Oradaki neydi TEKNOFES'ten kastımız? Aslında gençlerimizin de kendi kendimizi bağladığımız neredeyse 100 yıla yakın, öncesi de var biraz, 'Yapamayız, edemeyiz, bizden olmaz.' diye direktifleri dayattıkları o zihniyetlerin, vesayetlerin tamamını elinin tersiyle itip, yırtıp atan ve 'Ben varım.' diyen, 'İnovasyona da varım, teknolojiye de varım, geleceğe de varım, bölgenin de lideriyim, dünyanın da liderliğine oynarım.' diyen işte bir gençlik çıktı. Biz ona TEKNOFEST gençliği diyoruz."

Oktay, insan unsurunun gerekmediği tüm işlerden insan unsurunu çıkarıp sistemi otomatikleştirmek ve hızlandırmak istediklerini anlatarak, insan unsurunun bu sisteme çok daha kaliteli bir şekilde katılması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların devletten de ihtiyacı olan tüm kamu hizmetlerinden de çok hızlı ve kaliteli hizmet alması için yapay zeka uygulamalarını başlattıklarını aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Bir de 30 trilyon dolarlık bir ekonomi var burada gençler. 30 trilyon dolar 2030 itibarıyla... Bu nereden gelecek? Bu büyük veri diyoruz ya veri tabanında topladığımız veriler. Bu verilerin işlenmesiyle çok büyük bir ekonomi var. Türkiye bu ekonomiden pay almak zorunda. Yapay zeka uygulamaları, bunlardan sadece birisi. İşte artırılmış gerçeklikler de simülasyonlar da alınan verilerin işlenmesiyle ilgili kısmı söylüyorum ki gençler ne demek istediğimi benden çok daha ileri seviyede anlayabilecek konumdalar. Sizin buralara odaklanmanızı istiyoruz. Yani o 2053'e kalmadan, çok kısa bir dönemde, 2020'li yıllarda biz bu pastadan ciddi bir pay almak zorundayız. Veri tabanımızı sizin hizmetinize sunuyoruz. Birçok alanlarda da ciddi gençlerden oluşan firmalarımız boy göstermeye başladı. Unicornları biliyorsunuz her biri 1 milyar değerinde olan start-uplar bunlar. Bunları sizin gibi gençler kuruyor. 2-3 genç bir araya geliyor, kuruyor. Üretim çok kıymetli bir olay ama 100 yılda gelemediği o değere dijital ortamdaki kurduğunuz şirketlerle siz birkaç yılda 1 milyar dolar seviyesini yakalayabiliyorsunuz. Türkiye olarak bunlara ihtiyacımız var. ve bu start-upları da çıkarıyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle buluştu - Son Dakika

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