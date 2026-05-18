Malatya Hızlı Tren Projesi Detaylandı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Narlı (Kahramanmaraş)-Malatya Hızlı Tren Projesi"ne dair Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kapsamlı teknik detayları kamuoyuyla paylaştı. Malatya'yı uluslararası ticaret koridorlarına entegre edecek olan proje, 155 kilometrelik çift hatlı demiryolu ve şehir içi ulaşımı rahatlatacak 10 kilometrelik banliyö hattını kapsıyor. Proje ile Malatya'nın sanayi ve lojistik kapasitesinin Mersin, İskenderun, Samsun ve Trabzon limanlarıyla doğrudan buluşturulması hedefleniyor.

Malatya'nın ekonomik geleceği ve bölgesel kalkınması için stratejik öneme sahip olan demiryolu yatırımlarında yeni bir aşamaya geçildiğini açıklayan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'yı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ticaret merkezlerine bağlayacak dev projenin hayata geçirileceğini kaydetti. Projenin sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğunu belirten Tüfenkci, "Hızlı demiryolu projeleri, güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım olanağı sağlamakta, bölgeler arası bağlantıyı güçlendirmekte ve aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmektedir. Ayrıca, bu kapsamda inşa edilen yeni istasyonlar ve artan trafik hacmi, bölgedeki şehirlerin ekonomik ve sosyal yaşamının canlanmasına katkıda bulunmaktadır. Malatya-Narlı hattı, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden başlayarak Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar uzanan hızlı ve güvenilir bir demiryolunun parçası olacaktır" dedi.

Malatya'daki üretimin dünyaya açılacağını vurgulayan Tüfenkci, hattın kuzey-güney aksındaki rolü ve uluslararası ağlarla entegrasyonuna ilişkin de şunları söyledi:

"Batıdaki sanayi ve ticaret merkezleri ile doğudaki doğal kaynaklar ve üretim alanları arasında daha etkin bir yük ve yolcu taşımacılığı mümkün hale gelecektir. Demiryolu hattı ayrıca ileride Türkiye'nin kuzey bölgelerindeki iller ve Samsun ve Trabzon limanları ile güney bölgelerindeki iller ve Mersin ve İskenderun limanları arasındaki ulaşım koridorunun önemli bir bileşeni olacaktır. Proje Türkiye'nin uluslararası stratejik konumunu da daha etkin kullanmasını sağlayacaktır. Hattın Trans-Avrupa Ulaşım Ağı (TEN-T) ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi uluslararası demiryolu projeleriyle bağlantılı olması planlanmaktadır."

Projenin Malatya ekonomisi üzerindeki çarpan etkisini ve kentin sanayi vizyonunu nasıl değiştireceğini anlatan Tüfenkci, "Malatya'nın büyüme ve kalkınmada bir üst lige çıkması, sanayileşmesindeki dönüşümle mümkün olacak. Malatya-Narlı Hızlı Tren Hattı ile batıdaki sanayi ve ticaret merkezleri ile doğudaki üretim alanları arasında etkin bir bağ kurulacaktır. Malatya ve çevresinde bulunan lojistik merkezler ve OSB'lere doğrudan demiryolu erişimi sağlanması, yıllık 8,5 milyon ton yükün Mersin, İskenderun, Samsun ve Trabzon limanlarına entegre edilmesinin önünü açacaktır. Bu stratejik bağlantı, şehrimizin uluslararası sanayi ve ticaret hacmini ciddi şekilde artırarak Malatya'yı bölgenin ekonomi ve lojistik üssü haline getirecektir" dedi.

Malatya Garı'ndan başlayacak olan 10 kilometrelik hattın şehir içi ulaşımı modernleştireceğini açıklayan Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Malatya Gar'dan başlayarak YHT ve banliyönün beraber gideceği demiryolu hattı yapılacak ve bu hat 2 YHT hattı 2 banliyö hattı olmak üzere 4 hat olacak olup, banliyö hattı güzergahı Anayurt Bulvarı üzerinden ilerleyerek, Sivas yolunu da geçerek Beylerderesi üzerinde yeni yapılacak bir köprü ile TOKİ İkizce'ye erişecektir. Hattın uzunluğu yaklaşık 10 km olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yıllık 8,5 milyon ton yük taşıma kapasitesiyle Malatya Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) rekabet gücünü artıracağını kaydeden Tüfenkci, "Mevcut yüksek hızlı tren ağı Malatya'ya erişecektir. Malatya-Narlı arasında 155 km uzunluğunda, çift hatlı, 160-200 km hızında elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu hızlı tren hattı Türkiye demiryolu ulusal ağına eklenecek. Malatya ve çevresinde bulunan lojistik merkezler ve OSB'lere demiryolu erişimi sağlayarak yük taşımacılığının demiryolu ile yapılmasının önü açılacak. Hat elektrikli, sinyalli ve telekomünikasyonlu olarak tasarlanmış olup, yıllık 8,5 milyon ton yük taşıma tahminine sahip olacak" dedi. - MALATYA