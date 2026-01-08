Başkan Er: "Malatya altyapıda ve üstyapıda dirençli bir yapıya kavuşuyor" - Son Dakika
Başkan Er: "Malatya altyapıda ve üstyapıda dirençli bir yapıya kavuşuyor"

Başkan Er: "Malatya altyapıda ve üstyapıda dirençli bir yapıya kavuşuyor"
08.01.2026 16:03  Güncelleme: 16:05
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremler sonrası şehrin altyapısında gerçekleştirdikleri 35 milyar liralık yatırımla Malatya'nın daha güzel bir hale geleceğini söyledi. 121 bin bağımsız bölüm inşaatı devam ederken, Fuzuli Caddesi'nde de altyapı çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte ciddi bir altyapı çalışması yürütüldüğünü kaydederek eskisinden daha güzel olacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya yeniden ayağa kalkıyor. 104 bini TOKİ ve Emlak Konut, diğerleri de devlet destekli yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşa edildiği kentte Büyükşehir Belediyesi ise altyapıda ciddi bir yatırım gerçekleştiriyor. 20 milyarı TOKİ, 15 milyarı ise Büyükşehir marifetiyle olmak üzere 35 milyar liralık altyapı yatırımlarıyla şehir hem güçlü hem dirençli hem de sağlam bir alt ve üst yapıya kavuşmuş olacak.

İnşa çalışmalarında final aşamasına gelinirken kentin simge bölgelerinde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Fuzuli Caddesinde de altyapı noktasında ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve ilgili kurum müdürleri Fuzuli Caddesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, cadde üzerinde hizmet veren esnafla bir araya geldi.

"Şehir yeniden inşa ediliyor"

Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını, altyapı çalışmalarının ise sürdüğünü dile getiren Başkan Sami Er, "Az kaldı Malatya ayağa kalkıyor. Bütün kurumlar burada, çalışmaları hızlandırma noktasında inceleme yapıyoruz. Şehir yeniden inşa ediliyor. Malatya, eskisinden daha güzel olacak. Bu noktada ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağız. Artık son aşamaya geldik. Bu noktada altyapıya da önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz" dedi.

"121 bin bağımsız bölüm yapılıyor"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve bütün kurumlarla koordine olduklarını ve planlamaların yapıldığını ifade eden Vali Seddar Yavuz ise, "Bu şehirde 121 bin bağımsız bölüm yapılıyor. Uçuk bir iş yapıyoruz. Yarın ne yapacağımıza odaklanırsak sorun çözülür. Daha güzel bir iş yapacağız. Kaldırımlardan altyapı geçecek. Yeni hatlar döşenecek, komple yenileyeceğiz. 2-3 hafta içinde burası çözülmüş olur" diye konuştu.

Fuzuli Caddesi'nde hizmet veren esnaf da "Hep beraber ayağa kalkacağız" diyerek taleplerini Vali Yavuz ve Başkan Er'e iletti. Fuzuli Caddesinde MASKİ ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alınmasının ardından valilik binasında süreçle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. - MALATYA

Son Dakika Politika Başkan Er: 'Malatya altyapıda ve üstyapıda dirençli bir yapıya kavuşuyor' - Son Dakika

Başkan Er: "Malatya altyapıda ve üstyapıda dirençli bir yapıya kavuşuyor"
