Başkan Sami Er: "Pütürge\'deki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, bölgede soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesine bağlı Örmeli ve Taşbaşı mahallelerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ifade eden Er, yangına müdahale eden tüm ekiplere teşekkür etti.

Başkan Er açıklamasında, "Pütürge ilçemizin Örmeli ve Taşbaşı mahallelerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarımız titizlikle sürmektedir. Alevlerin karşısında canları pahasına fedakarca mücadele eden itfaiye ve yol-asfalt personelimize, Orman İtfaiye Teşkilatımıza ve ilçe belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, ciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden çalıştı. Bu güzel şehrin her karışını hep birlikte koruyacağız. Lütfen bu hassas günlerde hepimiz dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı. - MALATYA