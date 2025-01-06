Malatya'ya Basın Sitesi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Malatya'ya Basın Sitesi Desteği

Malatya\'ya Basın Sitesi Desteği

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Milletvekili Ölmeztoprak'tan basın sitesi projesine destek aldı.

06.01.2025 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) tarafından gündeme getirilen Malatya'ya bir basın sitesi kazandırılması projesine AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da tam destek verdi. Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden inşa edildiği bu süreçte basın mensuplarının da daha iyi şartlarda görev yapabilmeleri adına bu projeye destek vereceklerini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)'nin konuğu oldu. Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak'a basının sorunları iletildi.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın, 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin herkesi derinden etkilediği gibi basın camiasını da etkilediğini belirterek "O süreçte basın olarak bir avuç insan kaldık. Malatya'nın sesini ulusal bazda duyurmaya çalıştık. Depremden sonra ekonomik ve psikolojik olarak yıprandığımız süreç oldu. Medya kuruluşlarımızı ayakta tutmaya çalıştık. Hepimizin sorunları olduğu kadar sorumluluklarımız da var. Bunu sadece devletten beklemek doğru olmaz. Siyasilerimizle beraber bizlerde elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

"Basın sitesini sadece üyelerimiz için değil tüm gazeteciler için istiyoruz"

Basın Sitesi Projesi'nin önemine değinen Başkan Aydın, bunun sadece MGTC üyelerine özel olmayacağını Malatya'da faaliyet gösteren tüm basın camiasının yararlanacağını ifade ederek, "Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti bütün gazetecilerin ve medyada görev alan basın mensubu arkadaşlarımızın yer aldığı bir kurum. Burada gönüllük esaslı bulunuyoruz. Basının sorunlarını sizlerle paylaşıyor ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Şu an en büyük sıkıntımız basın olarak belli bir yerimiz olmaması. Konteynerlerde devam eden ısınma vs gibi temel sorunlarımız var. Basın sitesi projemizi isterken bunları da göz önünde bulunduruyoruz. Basın bir arada olmaz diyenlere en güzel cevabı bir ve beraber olarak vereceğiz. Birlikte olmanın ne gibi bir zararı olabilir ki? Bugün gazetecilerimizin yüzde 98'i bu projeyi destekliyor. Desteklemeyenlerin ne için desteklemediğine bakmak lazım. Basın sitesi projesini sadece cemiyet üyelerimiz için istemiyoruz. Bütün gazetecilerimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Basının talepleri bizler için çok kıymetli"

Yapılan kongre sonrası Başkan Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise basının önemine değindi. Malatya'nın sorunlarını, vatandaşların taleplerini ilk elden mesai mefhumu gözetmeksizin aktaran basın mensuplarının sorunlarını çok iyi bildiklerini belirten Ölmeztoprak, "Basının elbette 6 Şubat depreminden önce ve yaşanan depremden sonra da mesleki anlamda ciddi talepleri var. Bu talepler bizler için çok değerli. Sizler de bir kamu görevi yapıyorsunuz. Özellikle 6 Şubat sonrası göstermiş olduğunuz özverili çalışmadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya'mızı daha güzel günlere hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, kentin yeniden inşa edildiği bu süreçte basın için de bir yer temini ve site yapılması adına gerekli desteği vereceğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, AK Parti, malatya, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya'ya Basın Sitesi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 18:02:24. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'ya Basın Sitesi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.