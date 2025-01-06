Malatya\'ya Basın Sitesi Desteği

Politika

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) tarafından gündeme getirilen Malatya'ya bir basın sitesi kazandırılması projesine AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da tam destek verdi. Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden inşa edildiği bu süreçte basın mensuplarının da daha iyi şartlarda görev yapabilmeleri adına bu projeye destek vereceklerini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)'nin konuğu oldu. Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak'a basının sorunları iletildi.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın, 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin herkesi derinden etkilediği gibi basın camiasını da etkilediğini belirterek "O süreçte basın olarak bir avuç insan kaldık. Malatya'nın sesini ulusal bazda duyurmaya çalıştık. Depremden sonra ekonomik ve psikolojik olarak yıprandığımız süreç oldu. Medya kuruluşlarımızı ayakta tutmaya çalıştık. Hepimizin sorunları olduğu kadar sorumluluklarımız da var. Bunu sadece devletten beklemek doğru olmaz. Siyasilerimizle beraber bizlerde elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

"Basın sitesini sadece üyelerimiz için değil tüm gazeteciler için istiyoruz"

Basın Sitesi Projesi'nin önemine değinen Başkan Aydın, bunun sadece MGTC üyelerine özel olmayacağını Malatya'da faaliyet gösteren tüm basın camiasının yararlanacağını ifade ederek, "Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti bütün gazetecilerin ve medyada görev alan basın mensubu arkadaşlarımızın yer aldığı bir kurum. Burada gönüllük esaslı bulunuyoruz. Basının sorunlarını sizlerle paylaşıyor ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Şu an en büyük sıkıntımız basın olarak belli bir yerimiz olmaması. Konteynerlerde devam eden ısınma vs gibi temel sorunlarımız var. Basın sitesi projemizi isterken bunları da göz önünde bulunduruyoruz. Basın bir arada olmaz diyenlere en güzel cevabı bir ve beraber olarak vereceğiz. Birlikte olmanın ne gibi bir zararı olabilir ki? Bugün gazetecilerimizin yüzde 98'i bu projeyi destekliyor. Desteklemeyenlerin ne için desteklemediğine bakmak lazım. Basın sitesi projesini sadece cemiyet üyelerimiz için istemiyoruz. Bütün gazetecilerimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Basının talepleri bizler için çok kıymetli"

Yapılan kongre sonrası Başkan Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise basının önemine değindi. Malatya'nın sorunlarını, vatandaşların taleplerini ilk elden mesai mefhumu gözetmeksizin aktaran basın mensuplarının sorunlarını çok iyi bildiklerini belirten Ölmeztoprak, "Basının elbette 6 Şubat depreminden önce ve yaşanan depremden sonra da mesleki anlamda ciddi talepleri var. Bu talepler bizler için çok değerli. Sizler de bir kamu görevi yapıyorsunuz. Özellikle 6 Şubat sonrası göstermiş olduğunuz özverili çalışmadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya'mızı daha güzel günlere hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, kentin yeniden inşa edildiği bu süreçte basın için de bir yer temini ve site yapılması adına gerekli desteği vereceğini söyledi. - MALATYA