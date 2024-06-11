Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu

Politika

Malavi ordusu tarafından yapılan açıklamada, dün kaybolan ve Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçağın henüz bulunamadığı ve uçağın ormanlık alanda kaza yapmış olabileceğini kaydedildi.

Malavi Devlet Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçağın kaybolduğu açıklanmıştı. Malavi ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Chilima'yı taşıyan uçağın ormanlık alanda kaza yapmış olabileceği duyuruldu. Üst düzey askeri yetkili Paul Valentino Phiri tarafından yapılan açıklamada, uçağın henüz bulunamadığı kaydedilirken yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yetersiz olması sonucu arama kurtarma çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.

Angola'dan yardım isteği

Malavi İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Angola'dan uçağın bulunmasına ilişkin yardım istendiği açıklandı.

"Geri dönün" talimatı

Uçakta, 51 yaşındaki Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğu, uçağın dün yerel saatle 09.17'de başkent Lilongwe'den havalandığı açıklanmıştı. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera dün gerçekleştirdiği açıklamasında, uçağın 10.02 sıralarında Mzuzu Havalimanına inmesi planlandığını ancak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle iniş yapamadığını ve başkente geri dönmesi talimatı verildiğini söylemişti.

Seçimlerin favori ismi Chilima

Chilima, gelecek yıl yapılacak seçimlerde favori olarak görülüyordu.

Chilima, 2022 yılında bir işadamının dahil olduğu rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Yetkileri elinden alınan Chilima hakkındaki suçlama, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından düşürülmüştü. - LİLONGWE