Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu

Malavi ordusu tarafından yapılan açıklamada, dün kaybolan ve Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçağın henüz bulunamadığı ve uçağın ormanlık alanda kaza yapmış olabileceğini kaydedildi. Uçakta bulunan diğer 9 kişiyle birlikte Chilima'nın da olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları yoğun sis nedeniyle askıya alındı ve Angola'dan yardım istendi.

11.06.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malavi ordusu tarafından yapılan açıklamada, dün kaybolan ve Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçağın henüz bulunamadığı ve uçağın ormanlık alanda kaza yapmış olabileceğini kaydedildi.

Malavi Devlet Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçağın kaybolduğu açıklanmıştı. Malavi ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Chilima'yı taşıyan uçağın ormanlık alanda kaza yapmış olabileceği duyuruldu. Üst düzey askeri yetkili Paul Valentino Phiri tarafından yapılan açıklamada, uçağın henüz bulunamadığı kaydedilirken yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yetersiz olması sonucu arama kurtarma çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.

Angola'dan yardım isteği

Malavi İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Angola'dan uçağın bulunmasına ilişkin yardım istendiği açıklandı.

"Geri dönün" talimatı

Uçakta, 51 yaşındaki Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğu, uçağın dün yerel saatle 09.17'de başkent Lilongwe'den havalandığı açıklanmıştı. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera dün gerçekleştirdiği açıklamasında, uçağın 10.02 sıralarında Mzuzu Havalimanına inmesi planlandığını ancak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle iniş yapamadığını ve başkente geri dönmesi talimatı verildiğini söylemişti.

Seçimlerin favori ismi Chilima

Chilima, gelecek yıl yapılacak seçimlerde favori olarak görülüyordu.

Chilima, 2022 yılında bir işadamının dahil olduğu rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Yetkileri elinden alınan Chilima hakkındaki suçlama, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından düşürülmüştü. - LİLONGWE

Kaynak: İHA

Angola, Malavi, Ulaşım, Kaza, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:38:15. #1.12#
SON DAKİKA: Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçak kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement