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Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın hapis cezası yarıya indirildi - Son Dakika
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Politika

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın hapis cezası yarıya indirildi

Malezya\'nın eski Başbakanı Necip Rezak\'ın hapis cezası yarıya indirildi

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, yolsuzluk suçundan aldığı 12 yıllık hapis cezası, çıkarılan af nedeniyle yarıya indirildi. Ayrıca, 210 milyon ringgit para cezası da 50 milyon ringgite indirildi. Cezasının indirilmesiyle 2028 yılında serbest kalması beklenen Rezak, para cezasını ödeyemezse cezası 1 yıl uzatılacak.

02.02.2024 17:47
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Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın yolsuzluk nedeniyle aldığı 12 yıllık hapis cezası çıkarılan af nedeniyle yarıya indirildi.

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, 2022 yılında Malezya Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Malezya Af Kurulu'nun dün aldığı kararla eski başbakanın serbest kalmasına ilişkin başvurunun görüşüldüğü ve cezasında indirime gidildiği açıklandı. Hapiste bulunan Rezak'ın çıkarılan afla 12 yıllık cezası yarıya indirildi. Malezya Af Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Rezak'a verilen 210 milyon ringgit para cezasının ise 50 milyon ringgite (10.59 milyon dolar) indirildiği aktarıldı.

Cezasının indirilmesi ile 2028 yılında serbest kalması beklenen Rezak, para cezasını ödeyemezse cezası 1 yıl uzatılacak. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın hapis cezası yarıya indirildi - Son Dakika
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