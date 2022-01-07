Mamak Belediye Başkanı Köse'den muhtar ve esnaflara ziyaret - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mutlu Mahalle Muhtarı, Ortaköy Mermerciler Sitesi ve Mutlu Caddesi esnafları ile bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mutlu Mahallesi'nde muhtar, Ortaköy Mermerciler Sitesi ve Mutlu Caddesi esnafları ile bir araya geldi. Ziyaretlerinde Mamak'ın her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Başkan Köse, "Bu büyüyen yapı içinde ise talepler çeşitleniyor. Esnafımız da bu talepler karşısında artık çok daha bilinçli bir şekilde hizmet veriyor. Bu da iş kalitesini artırıyor. Kalite ise başarıyı getiriyor. Bizler de esnafımızın her zaman yanında oluyor, onların istek ve taleplerine kulak veriyoruz" dedi.

"Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz"

Mutlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kara'ya muhtarların yerel yönetimlerin mahallelerdeki temsilcileri olduklarını ifade eden Başkan Köse, "Hizmetlerimizin aktarımında ve anlatımında en büyük destekçilerimiz muhtarlarımız. Bunun için de muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Sizler vatandaşlarımızla bizim aramızdaki köprüyü ne kadar sağlam kurarsanız bizler de hizmet etme noktasında o kadar başarılı oluruz. Bunun için de sizlerle bir araya gelerek istek ve taleplerinizi dinliyor, faaliyetlerimizi bu doğrultu gerçekleştiriyoruz" dedi. - ANKARA