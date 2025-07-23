Mamak Belediye Başkanı'ndan Açıklama: Haksız Taleplerle İlgili Duyarlılık

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, "Ben, belediyemizle olan ilişkilerinde dürüst ve hukuka uygun davranan hiç kimseyi hedef almadım. İsim belirtmeden, haksız ve yasal olmayan taleplerini ve kendi kişisel çıkarlarını kollayan kişilerin istek, emellerine belediyemizin alet ettirilemeyeceğini vurguladım" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Şahin. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemizin Lalahan Mahallesi'nde halka açık bir etkinlikte yaptığım konuşma ile ilgili olarak sosyal medyada ve kimi basın organlarında haksız, maksadı aşan ve sözlerimi çarpıtıp yapılan yorumları dikkat ve üzüntü ile izlemekteyim. Ben, belediyemizle olan ilişkilerinde dürüst ve hukuka uygun davranan hiç kimseyi hedef almadım. İsim belirtmeden, haksız ve yasal olmayan taleplerini ve kendi kişisel çıkarlarını kollayan kişilerin istek, emellerine belediyemizin alet ettirilemeyeceğini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Devlet daireleri ile belediye arasındaki ilişkilerin iktidar ile ilişki gibi algılanmasına şaşırdığını belirten Şahin, "Ayrıca devlet dairleri ile belediye ilişkilerinin siyasal iktidar ile ilişki gibi algılanmasını da hayretle karşıladım. Bütün belediyelerimiz gibi Mamak Belediyemiz de özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu, maliye, vergi ve tapu daireleri ve benzeri kurumlarda çözümlenmesi gereken işleri olmaktadır. Buralardaki işlemlerde belgeli ve hukuka uygun yasal taleplerimizin çözülmesindeki işlemleri belirtmek istedim. Durumu başka yönlere çekmek isteyen, iyi niyetten uzak kişiler, bizim şeffaf, açık ve hukuka uygun işlem ve kararlılığımız karşısında mahcup olacaklardır" dedi. - ANKARA