AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Engin Bahşi, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla Meriç Nehri kenarında basın açıklaması düzenlendi.

Bahşi, burada yaptığı konuşmada, Dünya Çevre Günü'nün 1972'den bu yana her yıl 5 Haziran'da çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlandığını, ayrıca bu sene 1-7 Haziran haftasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Çevre Haftası ilan edildiğini ifade etti.

AK Parti'nin şehirlerde yaşanan çevre sorunlarına acil çözümler ürettiğini aktaran Bahşi, şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde, çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık sıfır atığı, sıfır atık maviyi, geleceğe nefesi, millet bahçelerini, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta, bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına sessiz devrimler olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık."

Bahşi, çevreyi korumak ve yaşatmak için, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına sayısız eserin hizmete alındığını vurguladı.

Çevreci çalışmaların aralıksız süreceğini dile getiren Bahşi, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak, çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır." diye konuştu.