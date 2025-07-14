Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi - Son Dakika
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Politika

Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi

Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
14.07.2025 15:49
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Manavgat Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimlerini 16'ya karşı 20 oyla CHP'li Mehmet Çiçek kazandı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 belediye meclis üyesinin tutuklanması sonrasında meclis dengeleri değişmişti.

YSK İSTİFALARI ONAYLAMIŞTI

CHP'li belediyenin Cumhur İttifakı'na geçme olasılığı üzerine baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetle suçüstü yakalanan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Mehmet Engin Tüter, meclis üyeleri Mehmet Çevik, Seval Öz Özgenç, Mehmet Tosak, Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker istifa etti. Tutuklu başkan yardımcısı ve meclis üyesi Gülsüm Özer ise istifasını vermedi. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru sonrasında tutuklu 6 meclis üyesinin istifasını onayladı.

ÜYELER GÖREVE ÇAĞRILDI

Bu kararın ardından Manavgat Belediye Meclisi'nde CHP'li yedek üyeler Kasım Küçükkaya, Halil Ünal, Mustafa Emek, Özgün Göllü, Selma Bülbül ve Adil Baybuğ göreve davet edildi.

SEÇİM YAPILDI, CHP ADAYI KAZANDI

Bugün saat 14.00'te Side Ek Hizmet Binası'nda yapılan meclis toplantısında başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, AKP ve MHP grubunun adayı ise Süleyman Öz oldu. Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy alarak 16 oy alan Süleyman Öz'ü geride bıraktı ve yeni meclis başkanvekili seçildi.

Mehmet Çiçek, Manavgat, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi - Son Dakika

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