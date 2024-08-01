Politika

Antalya'da Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Kara, görev sürecinin ilk dört ayında yapılan çalışmaları ve gelecekte faaliyete geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede görev yapan gazetecilerin katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Kara, göreve geldikten sonra hazırladıkları projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kara, ilk dört ayda, özellikle altyapı ve şehir temizliği konularına ağırlık verdiklerini belirterek bu süre zarfında, şehir genelinde birçok parkın bakım ve onarımının yapıldığını, bazı bölgelerde yeni parkların açıldığını ve mevcut yeşil alanların genişletildiğini açıkladı.

Manavgat'a halk lokantası

Başkan Kara, Manavgat'ın geleceği için planladıkları projeler hakkında bilgi verdiği toplantıda, 2 tane emekli kahvehanesi ve 2 tane halk lokantasının yapım aşamasında olduğunu söyledi. Ayrıca, yeni sosyal tesisler ve kültürel etkinlik alanları inşa edilerek, halkın sosyal yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Tazı Kanyonu bölgesinin temizlendiğini ve projenin devam ettiğini söyleyen Kara, Tazı Kanyonu'nun Manavgat'ın turizme bakan bir yüzü olacağını ifade etti.

Başkan Kara, doğal gaz konusunda yüklenici firmanın hazır olduğu an "başlama protokolü" imzalayarak süreci başlatacaklarını belirtti. Kara, toplantı sonunda, Manavgat'ın daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için tüm ekiplerinin özveriyle çalıştığını ve bu süreçte vatandaşların desteklerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - ANTALYA