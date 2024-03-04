Manavgat Belediyesi Şükrü Sözen\'in Vizyon Projelerini Açılış Törenleriyle Hizmete Açacak

Politika

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in vizyon projelerinden olan Günübirlik Sorgun Sahil Park Tesisleri ve 4.Araç Köprüsü, düzenlenecek olan törenlerle hizmete açılacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in ilçeye kazandırdığı Manavgat Sorgun Çamiçi bölgesinde yer alan "Sorgun Sahil Park Tesisleri" 6 Mart Çarşamba günü, trafiği rahatlatacak olan projesi 4. Araç köprüsü ise 9 Mart Cumartesi Günü düzenlenecek olan törenlerle hizmete açılacak.

Manavgat Belediyesi tarafından yapılan "Sorgun Sahil Park Tesisleri", vatandaşların günübirlik olarak yararlanabileceği kır düğün alanı, spor alanları, restoranlar ve gezinti alanlarını içeriyor. Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından Sorgun 930 Parsel Çamiçi Bölgesi için hazırlanan proje,11 dönümlük alanda yapıldı. Her detayın tek tek düşünüldüğü projede, 1280 kişilik kır düğün salonu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, restoran, voleybol sahası, pergolalı oturma alanları, sergi ve satış alanı, otopark, gezinti alanları, mini golf sahası ve idari ofisler yer alıyor. Kent halkının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, özel günler ve günlük kullanım maksadıyla hayata geçirilen proje, içerdiği sosyal tesisler ile çok işlevli bir yapıya sahip.

"4. araç köprüsü"

Manavgat Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolay hale getirebilmek amacıyla yapılan ve Örnek ile Eski Hisar Mahallelerini birbirine bağlayan Manavgat'ın 4'ncü taşıt köprüsü 9 Mart Cumartesi akşamı Pinhani konseriyle açılacak. Taşıt Köprüsü'nün en başından beri tüm yapım aşamalarını büyük bir titizlikle takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, köprünün kent trafiğini oldukça rahatlatacağını belirtti.

Başkan Şükrü Sözen, hayata geçirilen dev projelerin kenti ileri taşımaya yönelik olduğunu vurguladı.

Başkan Sözen, "Görev sürecimiz boyunca dur durak bilmeden kentimize yüzlerce eser kazandırdık. Görev süremizin bitmesine yakın halkımızın kullanımına ve hizmetine açacağımız sosyal tesis ve taşıt köprüsü Manavgat için artı değer olacak. Yeni taşıt köprümüzle birlikte kent trafiğimiz büyük ölçüde rahatlayacak. Örnek ve Eski Hisar Mahallelerimizi birbirine bağlayan yoğun bir bölgenin bağlantısını gerçekleştirdik. Sorgun Sahil Park Tesisleri'miz de oldukça önemsediğimi bir projeydi. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar yüzünden birçok gencimiz düğün bile yapamıyor. Sahil Park Tesislerimiz, halkımızın sosyal yaşamına ve bölge turizmine değer katacak. Her iki projemizin yapımında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 15 yıl boyunca Manavgat'ımıza hizmet etmek benim hayatımdaki en büyük onurlardan birisiydi" dedi. - ANTALYA