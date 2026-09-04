Manisa Akgedik\'te 415,3 milyonluk 4 yeni okul hizmete hazır

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 4 okulu inceleyerek okul isimlerinin tabelalarını astı. Toplam 64 sınıftan oluşan 4 okulun toplam yatırım bedelinin 415,3 milyon lira olduğu bildirildi.

Akgedik Mahallesi'nde artan nüfusla birlikte büyüyen eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 yeni okul kazandırıldı. Yenişehirlioğlu, beraberindeki heyetle birlikte Bala Sultanlar Anaokulu, Aybalam Anaokulu, Akıncılar İlkokulu ve Parti Pehlivan Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Yenişehirlioğlu'na ziyaretinde AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz eşlik etti.

Manisa YİKOB eliyle yaklaşık 37,7 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 8 sınıflı Bala Sultanlar Anaokulu'nun yanı sıra TOKİ tarafından Akgedik 3. Etap'ta inşa edilen 8 sınıflı Aybalam Anaokulu, yaklaşık 147,4 milyon liralık güncel yatırım bedeliyle hizmete hazır hale getirildi.

TOKİ tarafından yapılan 24 sınıflı Akıncılar İlkokulu ile 24 sınıflı Parti Pehlivan Ortaokulu da yeni eğitim döneminde öğrencilerini ağırlayacak. Dört okulun toplam yatırım bedelinin 415,3 milyon lira olduğu belirtildi.

"Sadece dört duvar yükseltmiyoruz"

Akgedik'teki eğitim yatırımlarını değerlendiren Yenişehirlioğlu, "Bugün Akgedik'te, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan çok önemli eğitim yatırımlarını yerinde incelemek üzere bir aradayız. Hızlı nüfus artışıyla birlikte eğitim ihtiyacı da büyüyen Akgedik Mahallemize, 2026-2027 eğitim öğretim yılında dört yeni eğitim yuvası kazandırıyoruz. İki anaokulu, bir ilkokul ve bir ortaokul olmak üzere toplam 64 sınıftan oluşan bu dört okulumuz, modern eğitim imkanlarıyla evlatlarımızın hizmetine sunuluyor" dedi.

"Biz okul yaparken yalnızca dört duvar yükseltmiyoruz" diyen Yenişehirlioğlu, okul isimlerinin çocuklarla tarih, kültür ve medeniyet arasında bağ kuracağını ifade etti.

Parti Pehlivan'ın torunundan bilgi aldı

Yenişehirlioğlu, Milli Mücadele'nin yerel kahramanlarından Parti Pehlivan'ın adını taşıyan ortaokulda, Parti Pehlivan'ın torunu Mehmet Baskak'tan bilgi aldı.

Okullara verilen isimlerin taşıdığı anlamlara dikkat çeken Yenişehirlioğlu, "Bala Sultanlar" ve "Aybalam" isimleriyle sevgi ve kıymeti, "Akıncılar" ismiyle cesareti ve öncülüğü, "Parti Pehlivan" ismiyle de Milli Mücadele'nin yerel kahramanlarından birinin vatan sevgisini gelecek nesillere taşıdıklarını söyledi.

Yenişehirlioğlu, yatırımların gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile tüm kurumlara teşekkür etti.

Akgedik'e sağlık yatırımı

Yenişehirlioğlu, programı kapsamında ayrıca 10 hekimlik Akgedik TOKİ Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma törenine katıldı.

Yenişehirlioğlu, Akgedik'te eğitim yatırımlarının yanı sıra sağlık altyapısının da güçlendirildiğini belirterek, yeni sağlık tesislerinin bölge halkına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yenişehirlioğlu, "Bugün burada dört okul, dört isim ve dört fidanla aslında tek bir mesaj veriyoruz: Kökümüz mazide, gözümüz atide. Akgedik'te çocuklarımızın geleceğine kalıcı bir iz bırakıyoruz" diye konuştu.