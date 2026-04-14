Manisa Büyükşehir 2025\'i 1 milyar TL fazlayla kapattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, enflasyonist baskılara rağmen mali disiplinden taviz vermeyerek 2025 yılını 1 milyar liranın üzerinde bütçe fazlasıyla kapattı. Nisan ayı meclis toplantısında kabul edilen Mali Faaliyet Raporu, belediyenin güçlü finansal yapısını ortaya koyarken, yaz aylarında 50'nin üzerinde projenin temelinin atılacağı açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Besim Dutlulu başkanlığında toplandı. Toplantıda 2025 yılı Mali Faaliyet Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Rapor, belediyenin gelir hedeflerini aşarak yılı güçlü bir mali performansla tamamladığını ortaya koydu.

Hedeflenen bütçe aşıldı

Genel Sekreter Burak Deste tarafından sunulan verilere göre, 2024 yılında 8.8 milyar TL olan toplam gelir, 2025 yılı için 11.8 milyar TL olarak planlandı. Ancak yıl sonu gerçekleşmesi 13 milyar TL'ye ulaştı. Belediyenin gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ının merkezi yönetim vergi paylarından oluştuğu belirtilirken, 1 milyar TL'nin üzerinde bütçe fazlası dikkat çekti.

Yoğun bir yatırım sürecine girildiğini belirten Başkan Dutlulu, yaz aylarında 50'den fazla projenin hayata geçirileceğini ifade etti. Dutlulu, "Soma'dan Turgutlu'ya, Salihli'den Manisa merkeze kadar yıllardır bekleyen sorunlara çözüm üreteceğiz" dedi.

Asfalt üretiminde yeni dönem

Belediyenin kendi üretim gücünü artırdığını vurgulayan Dutlulu, Salihli ve Akhisar'daki tesislerde asfalt üretiminin sürdüğünü, Manisa merkezine kurulacak yeni tesisle birlikte önümüzdeki 20 yıl boyunca asfalt sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

"Manisa Şehir Kart" projesiyle sosyal belediyecilikte yeni bir adım atılacağını belirten Dutlulu, sistem sayesinde hem esnafın hem de vatandaşın destekleneceğini ifade etti. Emeklilerin ilaç katkı paylarının karşılanacağı, diyabet hastası gençlerin sensör maliyetlerinin üstlenileceği açıklandı.

Dijital denetim sistemlerinden tarımsal desteklere kadar birçok alanda yeni projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Dutlulu, "Tarım Erasmus'u" ile üreticilerin yurt dışında modern tarımı inceleme fırsatı bulacağını söyledi.

Festivale davet

Başkan Dutlulu, konuşmasının sonunda tüm vatandaşları 21-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne davet etti.

Toplantıda ayrıca meclis başkanvekillikleri, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları da belirlendi. 1. Meclis Başkanvekilliğine Ozan Kıvrak, 2. Başkanvekilliğine ise Elif Sümeyye Duygulu seçildi. Encümen Üyeliklerine ise Kubilay Çetin Bozer, Tamer Aluş, Faruk Östlüer, Lütfü Akdağ ve Engin Demirdal seçildi. 2025 Yılı Mali Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek onaylandı. - MANİSA