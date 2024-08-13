Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 Bin Çalışana Maaş Artışı Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 Bin Çalışana Maaş Artışı Müjdesi Verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 Bin Çalışana Maaş Artışı Müjdesi Verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirket çalışanlarına 5 bin 29 personele maaş artışı müjdesi verdi. En düşük işçi maaşı 26 bin 500 TL'den 35 bin TL'ye çıkarılacak.

13.08.2024 22:49  Güncelleme: 22:50
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirket çalışanları olmak üzere 5 bin 29 personele, maaş artışı müjdesi verdi. Başkan Zeyrek, "Çalışanlarımıza söz verdiğimiz gibi, en düşük işçi maaşını 26 bin 500 TL'den, 35 bin TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, çalışanlara müjdeyi, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda verdi. Açıklamayla Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirket çalışanları olmak üzere toplamda 5 bin 29 personele önemli bir maaş artışı yapılacağı duyuruldu. Başkan Zeyrek, açıklamasında şunları söyledi: "Çalışanlarımıza söz verdiğimiz gibi, en düşük işçi maaşını (evli ve 1 çocuklu) 26 bin 500 TL'den, 35 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yevmiye asgari ücret seviyesinden 666 liradan yüzde 35 artışla 900 liraya, yakacak yardımı 1.200 liradan 2 bin 500 liraya yükselecek. Ayrıca 3 bin 588 TL enflasyon destek primi vereceğiz. Büyükşehir Belediyemizin şirketlerinde, MASKİ dahil toplam 5 bin 29 işçimiz çalışmakta. İşçilerimize verdiğimiz bu ek artışın belediyeye aylık maliyeti 73 milyon lira. Vergi dilimi ve rapor, izin gibi nedenlerle bazı çalışanlarımızın maaşında eksilme olabilir. Ancak üç binden fazla işçimiz 35 bin liranın üzerinde maaş alacak." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 Bin Çalışana Maaş Artışı Müjdesi Verdi - Son Dakika

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