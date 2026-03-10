Dutlulu: "2026 Manisa için yatırım yılı olacak"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mart ayı meclis toplantısında hem yoğun yağış sürecinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi hem de 2026 yılı yatırım projelerini açıkladı. Dutlulu, ulaşım, altyapı, sosyal destek ve kırsal kalkınma alanlarında önemli projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında geçtiğimiz ay etkili olan yoğun yağış sürecinde yürütülen çalışmaları değerlendirirken, 2026 yılı yatırım projelerini kamuoyuyla paylaştı. Dutlulu, 2026 yılının Manisa için yatırım yılı olacağını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Dutlulu, geçtiğimiz ay Manisa'da mevsim normallerinin yaklaşık 5 katı üzerinde gerçekleşen yağışlara dikkat çekti. Afet sürecinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Dutlulu, 1586 personel ve 750 araçla sahada görev yapıldığını belirtti. Dutlulu, "Bizden önceki dönemden farklı olarak Büyükşehir ve MASKİ'yi tek bir merkezden, tam koordinasyon içinde sahaya sürdük. Kimsenin burnu kanamadan süreci atlattık. Şimdi önceliğimizi selden zarar gören köprüler ve yolların ihalelerine vererek bu bölgeleri hızla onaracağız" dedi. Açıklamanın ardından afet sürecinde yürütülen çalışmaları anlatan bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Ulaşım ve altyapıda büyük hamle

2026 yılını yatırım yılı ilan ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, ulaşım ve altyapı projelerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Dutlulu, "Nisan ayında Ahmetli'deki üstgeçidin ihalesi yapılacak. Turgutlu Ergenekon Kavşağı'ndaki elektrik ve doğalgaz hattı deplase protokollerini meclise taşıdık. Hedefimiz yaz aylarında temel atmak. Saruhan Otel önündeki altgeçit ile Akhisar üstgeçidinin proje ihaleleri tamamlandı ve yapım aşamasına geçiliyor" diye konuştu.

Salihli, Kula ve Sarıgöl ilçelerine modern otogar kazandırılacağını da açıklayan Dutlulu, Şubat ayında 5 bin 537 ton sıcak asfalt serimi yapıldığını söyledi. Dutlulu ayrıca 27 Mart'ta 1,7 milyon ton agrega ve yeni asfalt plenti ihalesinin yapılacağını belirterek, "Salihli'de açtığımız asfalt plentinin ikincisi Akhisar'da kuruluyor. Üçüncüsünü de Manisa merkezde kurmak için izin süreçlerini takip ediyoruz" dedi.

Soma'da ısınma sorunu çözülüyor

Soma Bölgesel Isıtma Sistemi ile ilgili yıllardır beklenen çözüm için meclisten protokol yetkisi aldıklarını ifade eden Dutlulu, Soma'nın tamamının doğalgaza geçirilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Dutlulu, "AKSA, Soma Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile üçlü protokolü imzalıyoruz. Soma halkını ve Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur'u yalnız bırakmayacağız. Bu sistemi çok hızlı bir şekilde devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal destekler artarak devam ediyor

Sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmaları da sıralayan Başkan Dutlulu, 20 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldığını ve üniversite öğrencilerine 27 milyon lira destek sağlandığını söyledi. Ayrıca 14 bin 700 anne kart teslim edildiğini ve 10 bin 219 "Hoş geldin bebek" çantası dağıtıldığını ifade eden Dutlulu, 35 bin 496 haneye gıda ve hijyen desteği, 7 bin 288 taziye kolisi, 22 bin aileye erzak yardımı ve 527 bin 650 kişiye çorba ikramı yapıldığını kaydetti.

Dutlulu, 1085 engelli vatandaşa medikal destek verildiğini, amatör spor kulüplerine 40,6 milyon lira nakdi yardım sağlandığını ve yeni hasta nakil ambulanslarının hizmete alındığını da sözlerine ekledi.

Kırsal kalkınmada su tasarrufu hedefi

Kuraklıkla mücadele kapsamında başlatılan yeni projeye de değinen Başkan Dutlulu, 25 dekar ve altı araziye sahip zeytin, üzüm ve sebze üreticilerine yüzde 100 hibeli damlama sulama borusu desteği verileceğini açıkladı. Proje için başvuruların 31 Mart'a kadar devam edeceğini belirten Dutlulu, projenin hem çiftçinin maliyetini düşüreceğini hem de su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Mecliste 8 Mart vurgusu

Toplantının sonunda meclisin kadın üyeleri adına Özge Arslan tarafından bir bildiri okundu. Bildiride Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı merhum Gülşah Durbay özlemle anılırken, 91 üyeli mecliste sadece 7 kadın üyenin bulunmasının demokratik temsil açısından yetersiz olduğu ifade edildi. Tüm siyasi partilere yerel yönetimlerde kadın temsilinin artırılması çağrısı yapılırken, Başkan Dutlulu da kadınların toplumdaki gücüne inandığını ve her zaman destekçisi olacaklarını belirtti. - MANİSA