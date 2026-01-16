Manisa'da tek kişilik mezar yeri artık ücretsiz olacak - Son Dakika
Politika

Manisa'da tek kişilik mezar yeri artık ücretsiz olacak

16.01.2026 16:44  Güncelleme: 16:52
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vefat eden vatandaşlar için cenaze anında tek kişilik mezar yerini 2026 itibarıyla ücretsiz tahsis edecek. Bu uygulama ile ailelerin maddi yükünün hafifletilmesi ve dar gelirli vatandaşlara destek sağlanması amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olmak amacıyla cenaze hizmetlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar kapsamında, 2026 yılı itibarıyla vefat eden vatandaşlar için cenaze anında defni gerçekleştirilecek tek kişilik mezar yeri ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Uygulama ile cenaze süreçlerinde ailelerin karşılaştığı maddi yüklerin hafifletilmesi hedeflenirken, özellikle dar gelirli vatandaşlara önemli bir destek sağlanması amaçlanıyor. Alınan karar doğrultusunda mezar yeri tahsisi ve defin işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni uygulamanın vatandaşlara zor zamanlarında destek olmayı amaçladığını belirterek, cenaze hizmetlerinin bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve ücretsiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu adımın, kent genelinde önemli bir ihtiyaca karşılık vereceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Politika, Manisa

