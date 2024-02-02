AK Parti ve MHP\'nin Manisa\'daki belediye başkan adayları tanıtıldı

Politika

Manisa'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Cumhur İttifakı'nın gönlü millette, aklı ilham aldığı tarihindedir" dedi.

Manisa'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Tanıtımda AK Parti'nin 11 ilçe belediye başkan adayı ile MHP'nin 6 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkan adayları salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

AK Parti'nin Manisa'daki belediye başkan adayları Millet Çarşısı'nda düzenlenen aday tanıtım töreniyle açıklandı. Aday tanıtım törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, başkan adayları ve partililer katıldı. AK Parti'nin adaylarının duyurulduğu törende MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve 6 ilçedeki başkan adayları da yer aldı. Aday tanıtım töreninde partililer salonu hınca hınç doldururken başkan adayları bayraklarla karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, uzun bir sürecin ardından adayların belirlendiğini ifade etti. Hızlı, "Bizler bu şehrin evlatları olarak büyük bir tarihi sorumluluğa sahibiz. Şimdi yen bir başlangıca adım atıyoruz. Bu şehre hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı ile umut olmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın liderliğinde Manisa'mıza en büyük hizmetlere devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında Manisa en büyük katkıyı verecektir. Biz asla ve asla büyük Türkiye yürüyüşünden vazgeçmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak insanlarımıza ulaşacağız, onların iyi gününde kötü gününde yanlarında olacağız. Seçim sonucunda 17 ilçeyi ve büyükşehri alacağız" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün de tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Şehrimizi daima ileriye taşıdık. 2009 yılından bu yana Manisa'ya gururla hizmet veriyoruz. Cumhur İttifakı ile yeni zaferlere imza atmak için canla başla çalışacağız. Manisa'mızı Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da, Cumhur İttifakı belediyelerin belediyecilik hizmetleri ile göz doldurduğunu söyledi. Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın güven, saygı, sevgi ve Türkiye ittifakı olduğunu belirterek, belediye başkan adaylarına başarılar diledi.

Filistin bayraklı kravatıyla dikkat çekti

Toplantıya Filistin bayraklı kravatıyla katılan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da, partililere seslendi. Grup Başkan Vekili Yenişehirlioğlu, adaylığın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, yeni isimlerin enerjileri ile yarışı devam ettireceklerini ifade etti. Yenişehirlioğlu, "Kaç yıldır iktidardayız. AK Parti'nin mayasını bu millet attı, hamurunu bu millet kardı, AK Parti'nin ilmeklerini bu millet dokudu. Biz milletin ta kendisiyiz, o yüzden. Milletin ta kendisi olduğumuz için Allah'a çok şükür 21 yıldır iktidarız. Hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçiminin gerçekleştirileceğini ifade eden eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, AK Parti'nin belediyecilikte başarılı olduğunu söyledi. Kasapoğlu, eser siyasetini daha güçlü kılmak adına Cumhur İttifakı ile bir arada olduklarını belirterek, yerel seçimlerde oy rekorlarını egale edeceklerini dile getirdi.

Aday tanıtım töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye'nin birçok badireden geçerek bugünlere geldiğini söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, 15 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye yönelik büyük sınamalara karşı Cumhur İttifakı'nın büyük bir mücadele verdiğini ifade etti. Kandemir, "14 Mayıs öncesi tehditlerin havada uçuştuğu, kirli ittifakların, birbirlerine koltuk ikram edenlerin, gözleri makamlarından başka bir şey görmeyenlerin, milletin değerleriyle dalga geçenlerin tehdit parmaklarını unutmayacağız. O gün 14 Mayıs'ta millet bir karar verdi, 'Cumhur İttifakı'nı destekledi. 28 Mayıs'ta biz Türkiye'de bu milletin değerlerinin, vatanın birliğini bütünlüğünü kimseyle tartışmayız, kimseye de tartıştırmayız' dedi. Cumhur İttifakı'nın birliğinin mayası aslında bu şehrin dokusunda var. Manisa şehirlerden bir şehir değil bizim için. Bazı şehirler vardır hem Anadolu'nun tapusudur hem de sizin ilham kaynağınızdır. Burası şehzadeler şehri. Burası milletin değerleriyle yoğrulmuş, sokaklarında dolaştığınızda nereden ilham alarak, tarihe, hayata, millete, devlete bakıyorsunuz hatırladığınız şehirlerden bir tanesi. Bunun için Manisa'da görev yapmak, siyaset yapmak hem anlamlı hem ağır bir sorumluluk getirir beraberinde. Ben inanıyorum ki Manisa 31 Mart'ta bir başka heyecan ve anlayışla bir başka ses verecek. Burası milletimizin bize gönülden destek verdiği şehirlerden birisi. Manisalı biliyor ki Cumhur İttifakı'nın gönlü millette, aklı ilham aldığı tarihinde. Birilerinin yaptığı gibi başkalarının ajandalarını bu ülkenin önüne taşıyanlardan değiliz. Biz mücadele ederken, sadece konuşan, ağzından hangi cümle dökülürse dökülsün karşılığında hiçbir sorumluluğu olmayacağına inananlardan değiliz. Çünkü biz yarın Allah'ın huzura çıktığımızda hesap vereceğimize inanan bir anlayışın temsilcileriyiz. Onun için millete vefa, mukaddesata vefa, verilen söze vefa, düne vefa, yarın bugün görmediğimiz ama yarına vefa adına siyaset üretiyor ve mücadele veriyoruz" diyerek, 31 Mart'ta büyük bir destekle Manisa'dan farklı bir ses alacaklarına olan inancını yineledi.

Cumhur İttifakı'nın adaylarının tanıtıldı

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Manisa'da 11 ilçedeki belediye başkan adayları ilan edildi. Adaylar sahneye tek tek çağrılırken MHP'nin 6 ilçedeki başkan adayları ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün de sahneye çıktı.

AK Parti'de Yunusemre'de Mehmet Çerçi, Şehzadeler'de Yavuz Kurt, Akhisar'da Ömer İşçi, Soma'da Egemen Bülent Türkmen, Kırkağaç'ta Fevzi Ok, Köprübaşı'nda Regaip Topuz, Gördes'te Muhammet Akyol, Ahmetli'de Ahmet Alhan, Demirci'de Erkan Kara, Gölmarmara'da Kamil Öz, Saruhanlı'da Ekrem Cıllı belediye başkan adayı olarak gösterildi. Mevcut belediye başkanlarından Şehzadeler ilçesinde Ömer Faruk Çelik yeniden aday olmazken, Demirci'de Selami Selçuk, Kırkağaç'ta Yaşar İsmail Gedüz, Soma'da Ali Tulup aday gösterilmedi, mevcut 5 belediye başkanı da tekrar aday olarak duyuruldu. MHP'nin Turgutlu, Alaşehir, Salihli, Selendi, Sarıgöl ve Kula ilçe belediye başkan adayları ile MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Cengiz Ergün de yapılan programda tanıtılarak birlik beraberlik mesajları verildi. - MANİSA