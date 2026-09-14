Manisa\'da muhtarlığa siyah çelenk bırakıldı, AK Parti\'den özür çağrısı

Manisa'da bir muhtarın sosyal medyadan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a yönelik ifadelerinin ardından AK Parti ilçe kadın kolları üyeleri, muhtarlık binasının önüne siyah çelenk koyarak tepki gösterdi.

Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı Nevin Erol Becerikli'nin sosyal medyadan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a yönelik ifadeleri sonrası AK Parti Şehzadeler ve Yunusemre kadın kolları üyeleri muhtarlık binası önüne siyah çelenk bıraktı.

AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, muhtar Nevin Erol Becerikli'nin Baybatur'a yönelik ifadelerini kınadıklarını belirtti.

Eleştirinin demokratik bir hak olduğunu ifade eden Şentürk, "Hakaretin düşünce, seviyesizliğin siyaset, saldırganlığın ise demokrasi olarak sunulması asla kabul edilemez." dedi.

Kullanılan ifadelerin kadına, siyasete, demokrasiye ve temsil edilen makama yakışmadığını savunan Şentürk, farklı düşüncelerin saygı çerçevesinde ifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Şentürk, muhtar Becerikli'yi özür dilemeye davet ederek, söz konusu tutuma sessiz kalmayacaklarını sözlerine ekledi.