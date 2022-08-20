Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da açtığı camiye isim verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da açtığı camiye isim verdi

20.08.2022 23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da açtığı camiye isim verdi

Manisa'da Osmanlı-Selçuklu mimarisi etkisiyle yapılan 4 minareli caminin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır isim aranan camiye Manisa'nın fatihi Saruhanbey'in ismini verdi.

Manisa'da Osmanlı- Selçuklu mimarisi etkisiyle yapılan 4 minareli caminin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır isim aranan camiye Manisa'nın fatihi Saruhanbey'in ismini verdi.

Manisa'ya toplu açılış töreni için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunusemre Belediyesi tarafından Meydan Camii adıyla yapımı tamamlanan Osmanlı ve Selçuklu mimarisi esintileriyle yapılan 4 minareli caminin açılışını gerçekleştirdi. Camiye geldiğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camide Kur'an-ı Kerim okuyarak cami hakkında bilgi aldı. Camiyi gezdikten sonra vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle muhteşem bir eseri akşam namazını beraber kılma ve açılışını yapma şerefine nail olduğumuz için ne mutlu bizlere ve değerli Belediye Başkanımız şuana kadar bu işi erteledi. Bu akşam ismini de camimizin koyalım, dedi. Buranın fatihi kim? Saruhan Bey, yakışır değil mi? Dolayısıyla Camimizin adını da Saruhanbey olarak koymuş olalım. Hayırlı olsun. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Sayın Başkanımız Mehmet kardeşimize, onunla beraber burada emeği olan mimarından mühendisine, tüm işçisine tüm hayır severlere Allah razı olsun diyorum. Onların da ölmüşlerine buradan rahmet gönderelim. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Daha nice eserleri inşa ve ihya etmeyi nasip etsin" dedi.

Kurdele kesimi ile resmi açılışı yapılan Saruhanbey Camii'nde geldiği gibi sevgi gösterileriyle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'dan ayrıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da açtığı camiye isim verdi - Son Dakika

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