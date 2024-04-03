Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde Emine Dönertaş yeniden muhtar seçildi

Politika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde aday olan ancak seçimi kaybeden Emine Dönertaş (54), yeniden aday olduğu 31 Mart seçimlerinde muhtar seçildi.

Alaşehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu 87 mahalle muhtarından 46'sı yerini korudu, 41 muhtar ise değişti.

İlçenin kırsal mahallelerinden Dağhacıyusuf'ta ise ilk kez kadın muhtar seçildi. 2019 yerel seçimlerinde aday olan ancak seçimi az farkla kaydeden Emine Dönertaş, yeniden aday olduğu bu seçimde 3 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçilmeyi başardı.