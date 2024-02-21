Manisa Saruhanlı\'da CHP\'nin aday listesi kabul edilmedi

Politika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi.

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı.

Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi.

Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtildi.