Saruhanlılı vatandaşlar sorun ve isteklerini Vali Karadeniz'e anlattı - Son Dakika
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Saruhanlılı vatandaşlar sorun ve isteklerini Vali Karadeniz'e anlattı

31.08.2022 17:28
Saruhanlılı vatandaşlar sorun ve isteklerini Vali Karadeniz'e anlattı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesine bağlı Gözlet ve Taşdibi mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesine bağlı Gözlet ve Taşdibi mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Vali Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesine bağlı Gözlet ve Taşdibi mahallelerini ziyaret etti. Ziyarette Vali Karadeniz'e Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve kurum müdürleri eşlik etti.

Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Gözlet ve Taşdibi mahalle sakinleriyle birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, yapılacak olan toplantıların hayırlı olmasını temenni etti.

Mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden, talep ve isteklerini dinleyen Vali Karadeniz, yapılan işleri yerinde görmek varsa eksiklikleri ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Karadeniz, "Sizlerden alacağımız bilgilerle ihtiyaçlarınız doğrultusunda işleri planlamak ve çözüme kavuşturmak için buradayız. Bu buluşmayı yapmamızdaki amacımız sizlerin varsa mahallenizde yaşadığınız sorunları ya da bizlerden talep ve beklentilerinizi birinci ağızdan kurum temsilcilerimize iletmek ve kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturmak. İkinci amacımız ise bazı kamu hizmetlerini yapıyoruz ama bu hizmetler acaba yerine ne kadar ulaşıyor, sahada eksikler var mı, varsa bu eksikleri birebir burada sizlerle beraber gözlemlemek. Dolayısıyla sizlerin bizlere vereceğiniz her türlü bilgi bu açıdan oldukça önemli" dedi.

Gözlet ve Taşdibi mahalle sakinlerinin sorunlarını, istek ve taleplerini dinleyen Vali Karadeniz, dile getirilen talepler hakkında ilgili kurum müdürlerinden bilgi alarak sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Gözlet ve Taşdibi mahalle sakinleri de Vali Yaşar Karadeniz'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, ziyareti sebebiyle kendisine teşekkür etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Saruhanlılı vatandaşlar sorun ve isteklerini Vali Karadeniz'e anlattı - Son Dakika

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