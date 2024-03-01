Mansur Yavaş: Hiçbir Allah\'ın kulunu ayırmadık, oradaki sorunu çözdük

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadık. Nereden kaç oy çıkmış hiç bakmadık. Oradaki sorunu çözdük." ifadelerini kullandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ayaş'taki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Yavaş, ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı.

Beş yıldır görevde olduğunu anımsatan Yavaş, ihalelerin canlı yayımlandığını ve hiçbir kararın tek başına alınmadığını kaydetti.

Yavaş, "Bütün dünyada paranızı emanet ettiğiniz yöneticilerden hesabını sorun. Zaman zaman duyuyorsunuz, 'Biz, öbür dünyada bu hesabı veriyoruz.' diye, biz de bu hesabı veriyoruz. Hep söylüyorum, bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada da bu hesabı veremez." değerlendirmesinde bulundu.

Her köye, her mahalleye gidilerek sorunların yerinde tespit edildiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadık. Nereden kaç oy çıkmış hiç bakmadık. Oradaki sorunu çözdük. Baktık ki yüzlerce mahallede su yok, kanalizasyon yok. O kadar pahalı sattılar suyu merkezde. O kadar paraları çöp projelere ayırdılar. Altyapı yapmadılar. Bizim görevimiz bir köyde su yoksa su götürmektir, belediyeciliktir. Kanalizasyon yoksa bunu yapmaktır."