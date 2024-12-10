Mansur Yavaş: Kamu Kaynaklarını Tasarruflu ve Şeffaf Kullanmalıyız - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Kamu Kaynaklarını Tasarruflu ve Şeffaf Kullanmalıyız

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kaynaklarının kullanımında tasarruflu ve şeffaf olmanın önemine vurgu yaptı. Yavaş, insan onurunu koruyarak sosyal yardımların bir hak olduğunu belirtti.

10.12.2024 10:43  Güncelleme: 10:50
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ABB Başkanı Yavaş: "Halkın kaynaklarını kullanırken son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kamu kaynaklarını, halkın kaynaklarını kullanırken son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor" dedi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) 2022 yılı Nisan ayından bu yana yürüttüğü "EFQM Modeli Çalışmaları" kapsamında görevlendirdiği bağımsız değerlendiriciler ve bağımsız ödül yürütme kurulu tarafından belirlenen "4 Yıldız Üstün Performansta Yetkinlik Ödülü"ne, ABB Başkanı Mansur Yavaş layık görüldü. KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, ödülün takdimi için ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ankara'da hayata geçirdiği projeleriyle yerel yönetimlere örnek bir yönetim anlayışı sergileyen Yavaş, şeffaflık, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine değindi.

Yavaş, kamu hizmetlerinde güler yüz ve vatandaş memnuniyetinin de olmazsa olmazlar arasında yer alması gerektiğini ifade ederek, "Biz kamu hizmetini, vatandaş adına yapıyoruz. Tüm masraflarımızı vatandaş karşıladığına göre, onlara en iyi, en kaliteli ve en güler yüzlü hizmeti sunmak zorundayız" dedi.

Türkiye'de, kamu görevlilerine dair algının değişmesi gerektiğine dikkati çeken Yavaş, "Geçmişte kamu görevlisi, vatandaş sanki ona mahkümmuş gibi davranmaya alışmış. Bizim görevimiz vatandaşa hizmet etmek, onların işlerini kolaylaştırmak" diyerek, geçmişten gelen olumsuz alışkanlıkları eleştirdi.

"Halkın kaynaklarını kullanırken son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor"

Yavaş, ABB'nin "şeffaflık" ilkesine dayalı çalışmalarını artırarak sürdürdüğünü de aktararak, şöyle devam etti:

"Kamu kaynaklarını, halkın kaynaklarını kullanırken son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor. Türkiye'deki bütün kamu kuruluşlarının yaptıkları harcamaları halkın gözünün önüne sermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, artık bir yönetim anlayışı haline gelmeli."

Ankara'da 200 bin aileye sosyal destek sağlandığını, sosyal yardımları vatandaşın bir hakkı olarak gördüklerini söyleyen Yavaş, "Bu durumda olan insanların tek sebebi hükümetlerdir. Yoksulluğu önleyememek, şeffaf olmamak ve adil gelir dağılımını sağlayamamak bu tablonun sorumlularıdır. Bu nedenle sosyal yardımları bir hak olarak görerek, insan onurunu koruyan bir şekilde yardım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasının sonunda ise "Hep beraber çocuklarımızın huzur içinde yaşayacağı bir ülkeye ulaşmak için çalışacağız" diyerek, tüm kamu yöneticilerini daha şeffaf ve vatandaş odaklı çalışmaya davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Kamu Kaynaklarını Tasarruflu ve Şeffaf Kullanmalıyız - Son Dakika

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