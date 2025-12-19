Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı
19.12.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB'ye ait lojmanı halen kullanması nedeniyle Mansur Yavaş'ın mahkemeye verdiği Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dikmen Vadisi'ndeki lojmanını bir süre önce tahliye ettiği ancak konutun anahtarını teslim etmediği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, taşınmazın anahtarını alabilmek Çankaya Kaymakamlığı'na başvurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dikmen Vadisi'ndeki lojmanı kullanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, görevinden ayrıldıktan 6 yıl sonra lojmanını tahliye etti. Ancak, Gökçek'in konutun anahtarlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmediği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, taşınmazın anahtarını teslim alabilmek için Çankaya Kaymakamlığı'na resmi başvuruda bulunduğu belirtildi.

YARGITAY SATIN ALMA İŞLEMİNİN ULÜLSÜZ OLDUĞUNA HÜKMETMİŞTİ

Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanlığı görevini sürdürürken, belediyeye ait dört lojman villanın satış ihalesini gerçekleştirmiş, ihaleyi ise eşi Nevin Gökçek ile iki avukatı kazanmıştı. Görevden ayrıldıktan sonra iki ay içinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam eden Gökçek, konutlarda fiilen yaşadığı sırada satış işlemi tamamlanmıştı.

MANSUR YAVAŞ DAVA AÇMIŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu satışlara ilişkin suç duyurusunda bulunmuş ve dava açmıştı. Mahkeme, satın alma işleminin usulsüz olduğuna hükmetmiş; taşınmazların ABB'ye iadesine karar vermişti. Karar, Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Dört lojman villa, 2018 yılında Gökçek ailesi tarafından 7 milyon 900 bin TL'ye satın alınmıştı. Yargıtay, ihalenin kanuna aykırı olduğu yönünde karar vermişti. Temmuz ayında onanan kararın üzerinden aylar geçmesine rağmen, Gökçek uzunca bir süre evi tahliye etmemişti.

Kaynak: ANKA

Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    bunu savunup oy veren mllar var hala akpli 59 8 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    Gökçek,parsel parsel öbür dünyada çekeceksin .... 51 4 Yanıtla
  • Muzaffer Karagöz Muzaffer Karagöz:
    Ankaray'ı parselledin yetmedi belediyenin lojmanları da çöktün 39 1 Yanıtla
  • cüneyt çark cüneyt çark:
    beleşçi 38 1 Yanıtla
  • Muhammet Karakurt Muhammet Karakurt:
    adam köküne kadar sokmuş ya la, 29 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’nin “Terörsüz Türkiye“ raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Galatasaray’ın eski kalecisi İsmail Çipe’nin acı günü Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı
Messi ve Yamal karşı karşıya İşte dev maçın tarihi Messi ve Yamal karşı karşıya! İşte dev maçın tarihi
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Faciaya ramak kaldı Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü Faciaya ramak kaldı! Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü

15:38
TRT canlı yayınında bir kadın ’’Yeter’’ diye bağırıp ceketini yırttı
TRT canlı yayınında bir kadın ''Yeter'' diye bağırıp ceketini yırttı
15:23
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama
15:10
ASELSAN’dan NATO üyesi ülkeye 410 milyon dolarlık ihracat
ASELSAN'dan NATO üyesi ülkeye 410 milyon dolarlık ihracat
15:09
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı
14:56
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hassasiyeti var“ deyip asgari ücret için rakam verdi
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
13:29
Görüntü Türkiye’nin yanı başından 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 15:56:13. #7.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.