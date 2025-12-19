Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dikmen Vadisi'ndeki lojmanı kullanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, görevinden ayrıldıktan 6 yıl sonra lojmanını tahliye etti. Ancak, Gökçek'in konutun anahtarlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmediği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, taşınmazın anahtarını teslim alabilmek için Çankaya Kaymakamlığı'na resmi başvuruda bulunduğu belirtildi.

YARGITAY SATIN ALMA İŞLEMİNİN ULÜLSÜZ OLDUĞUNA HÜKMETMİŞTİ

Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanlığı görevini sürdürürken, belediyeye ait dört lojman villanın satış ihalesini gerçekleştirmiş, ihaleyi ise eşi Nevin Gökçek ile iki avukatı kazanmıştı. Görevden ayrıldıktan sonra iki ay içinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam eden Gökçek, konutlarda fiilen yaşadığı sırada satış işlemi tamamlanmıştı.

MANSUR YAVAŞ DAVA AÇMIŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu satışlara ilişkin suç duyurusunda bulunmuş ve dava açmıştı. Mahkeme, satın alma işleminin usulsüz olduğuna hükmetmiş; taşınmazların ABB'ye iadesine karar vermişti. Karar, Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Dört lojman villa, 2018 yılında Gökçek ailesi tarafından 7 milyon 900 bin TL'ye satın alınmıştı. Yargıtay, ihalenin kanuna aykırı olduğu yönünde karar vermişti. Temmuz ayında onanan kararın üzerinden aylar geçmesine rağmen, Gökçek uzunca bir süre evi tahliye etmemişti.