Mansur Yavaş: "Son elli ankette birinciyim, acımasız saldırılara maruz kalıyorum" - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: "Son elli ankette birinciyim, acımasız saldırılara maruz kalıyorum"

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son anketlerde birinci çıktığını belirterek, son günlerde yaşanan acımasız saldırılara dikkat çekti. Yavaş, bu saldırıların hem sağdan hem soldan geldiğini ifade etti.

09.11.2024 19:13  Güncelleme: 19:16
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ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Son elli ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde birinci çıkıyorum"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Son elli ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde hem başarı oranı açısından hem de kamuoyu yoklamasında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta on gündür acımasız bir saldırı var. Saldırmaya başladılar bunu görüyoruz. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiören'de yapımı tamamlanan Keçiören Cemevi'nin açılışına katıldı. Yavaş'a ilçe belediye başkanları ve CHP'li milletvekilleri de eşlik etti. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Mansur Yavaş için MİT'e talimat gitti" iddialarına ilişkin konuşan Yavaş, "Genel Başkanımız bu açıklamayı yaptıktan sonra dün MİT Başkanı böyle bir şeyin olamayacağını, kurumsal olarak böyle bir görev tanımlarının olmadığını söylediler. Ancak ben Ankara Adliyesine böyle bir çalışmanın olduğunu haber verdim. 2021'de de aynı teşebbüste geçmişlerdi, o zaman da bir dilekçeyle sormuştum cevap vermemişlerdi. Yeni bir dilekçe verdim" açıklamasında bulundu.

"Son elli ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde birinci çıkıyorum"

Anket sonuçları baz alındığında pek çok ankette birinci olarak çıktığını ve bundan kaynaklı olarak 'sağlı sollu' bir saldırı altında olduğunu dile getiren Yavaş, "Son elli ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde hem başarı oranı açısından hem de kamuoyu yoklamasında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, her türlü iddiaya başladılar. Saldırmaya başladılar bunu görüyoruz. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim ama çekindiğimiz hiçbir şey yok. Çünkü ben 5 yıl boyunca Belediye Meclisi'nde 148 üyede 40 kişiydik her türlü hakarete ve iftiraya rağmen halk bunun cezasını büyük bir tokat atarak Türkiye rekoruyla kırdı. Bunlar hiçbir şeye bir şey sağlamaz. Varsa herkes bildiğini şeffaf bir şekilde açıklasın. Her şey soruşturulsun veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok ama yargıyı sopa gibi kullanıp kumpasları yapmak bunlar FETÖ taktikleridir tavsiye etmem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Politika, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş: 'Son elli ankette birinciyim, acımasız saldırılara maruz kalıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Son elli ankette birinciyim, acımasız saldırılara maruz kalıyorum" - Son Dakika
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