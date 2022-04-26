Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları! - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!

26.04.2022 16:15
Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkanlık makamının içecek masrafının yıllık 1 milyon TL olduğu iddialarına ilişkin olarak, "1 milyon TL'lik içecek masrafı başkanlık makamının değil, özel kalem müdürlüğünün toplu harcama tutarı" açıklamasını yaptı. Açıklamada Bu iftira dolu haberi paylaşan Meclis Üyeleri de bahsettikleri çaydan ve sudan içmiştir!" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e göndermede bulunarak, başkanlık makamının içecek masrafının yıllık 1 milyon TL olduğu iddialarına yanıt verdi.

Açıklamada, "Görevden 'nedeni açıklanamayan şekilde' alındığı günden itibaren geçen 4,5 yıllık süreçte, sabahlara kadar iftira peşinde koşan trolbaşı ile onun vagonuna binen yamak troller ve havuz medyası temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamının içecek masrafının (çay, kahve, şeker, su, meşrubat vb.)yıllık 1 milyon TL olduğunu yazdı" denildi.

Mansur Yavaş'tan '1 milyon TL'lik içecek masrafı' iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!

"İFTİRALARI PAYLAŞANLAR DA O ÇAYDAN VE SUDAN İÇTİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahsedilen tutar Başkanlık makamının değil, Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplu harcama tutarıdır. Belediyenin 8 ayrı birimi ile konuk evleri de Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olup yerli-yabancı davetlerin bütçesi bu tutarın içindedir.

"Bu iftira dolu haberi paylaşan Meclis Üyeleri de bahsettikleri çaydan ve sudan içmiştir!"

Bunun dışında AK Parti veMHP de dahil olmak üzere grup odalarının , Meclis Başkan Vekillerinin, Meclis Toplantılarının, Encümen Toplantılarının, Sayıştay Denetçilerinin ve Mülkiye Müfettişlerinin de ilgili giderleri bu tutara dâhildir. Yani bu iftira dolu haberi paylaşan Meclis Üyeleri de bahsettikleri çaydan ve sudan içmiştir!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1.243.000 TL güncel değerli, 2017 yılında ise 1.054.000 TL güncel değerli içecek harcaması yapılmıştır. Bununla birlikte çikolata ve kuruyemiş alımı da gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde kuruyemiş ve bayramlar hariç çikolata alınmamaktadır.

Mansur Yavaş'tan '1 milyon TL'lik içecek masrafı' iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!

Önemle vurgulamak isteriz ki; yeni dönemdeki tüm işlemler Özel Kalem Müdürlüğümüzce resmi olarak yapılmakta olup kayıt altındadır. Önceki dönemde ise ABB Özel Kalem Müdürlüğünün hediyelik eşya ve temsil ağırlama giderlerinin Belediye şirketlerinden yapıldığı bilinmektedir. Sadece ANFA şirketinden bu kalemlerde 2016 yılında 1.000.000TL güncel değerli, 2017 yılında ise 2.500.000TL güncel değerli harcama yapılmıştır. Bu iki yılda ANFA'nın yalnızca ajanda alımına güncel tutar olarak toplam 32 MİLYON 302 BİN TL harcadığı tespit edilmiştir.

İftira ve kin dolu açıklamalarla ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a karşı yapılan karalama kampanyalarının son dönemde arttığını görmekteyiz. Asıl kendi zihniyeti kirli olan bu çevrelerin kirli kampanyaları karşısında Belediyecilik anlayışımızdan asla geri adım atılmayacak ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır."

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Melih Gökçek, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan '1 milyon TL'lik içecek masrafı' iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları! - Son Dakika
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