Mansur Yavaş'tan Gençlere Çağrı: Yasal Haklarınızı Kullanın

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Gençler siz de kendinize yakışanı yapın. Yasal ve demokrasi haklarınızı sonuna kadar kullanın. Ama provakatif çevrelere dikkat edin. Biz buradayız, dimdik ayaktayız" dedi.

ABB Başkanı Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek üzere 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan Güvenpark'ta konuştu. Yavaş, "Bugün Nevruz, umudun yeniden yeşermesinin günü. Nevruz'u kutlarken içimizde burukluk var. Ekrem Başkanımız günlerdir gözaltında tutuluyor" diye konuştu.

Yasal ve demokratik haklarını gençlerin kullanması gerektiğini ama bunu yaparken provakatif çevrelere dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Yavaş, "Gençler siz de kendinize yakışanı yapın. Yasal ve demokrasi haklarınızı sonuna kadar kullanın. Ama provakatif çevrelere dikkat edin. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Ankara olarak ayaktayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA